Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер».

«Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала она в своем телеграм канале.

Ранее о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с артемовского направления сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Минобороны России об обмене не сообщало.



