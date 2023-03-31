Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за «молчания» Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Лукашенко выступает с обращением к народу и парламенту. Трансляция Политика, 11:00
В Ростовской области возобновили движение по трассе М-4 «Дон» Общество, 10:59
Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области Общество, 10:58
Соперник Трампа пообещал не помогать с экстрадицией экс-президента США Политика, 10:51
Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию у МТС Банка Финансы, 10:48
Собянин оценил инвестиции в Москву в 2022 году в ₽6 трлн Город, 10:45
Акции «Сегежи» выросли после продажи заводов в Европе Инвестиции, 10:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 10:39
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее Pro, 10:38
Минтранс предложил штраф для водителей за отказ от взвешивания грузовиков Общество, 10:35
Прихожане снова собрались защищать Киево-Печерскую лавру. Видео Политика, 10:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:31
Орбан заявил о готовности ЕС обсуждать отправку миротворцев на Украину Политика, 10:26
Алексей Березуцкий назвал 24 февраля одним из факторов ухода из ЦСКА Спорт, 10:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за «молчания» Украины

Омбудсмен Москалькова: обмен пленными срывается из-за молчания Украины
Украинская сторона не отвечает по поводу включения в списки 70 военных, которых ранее Киев не хотел обменивать, но потом согласился, сказала омбудсмен
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Киев не отвечает Москве по поводу включения представителей ВСУ в список для обмена пленными, написала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила, что очередной обмен срывается.

«Прошло три недели, с тех пор как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — заявила омбудсмен.

За это время, добавила Москалькова, список пополнился и в нем уже 133 фамилии, но украинская сторона «молчит». В своем телеграм-канале омбудсмен также опубликовала данные 113 человек, о которых идет речь.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев неоднократно проводили обмены пленными. О последнем стороны сообщали в начале марта. В Минобороны России заявляли, что в результате переговоров из украинского плена вернулись 90 российский военных. В то же время глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек. Москалькова тогда говорила, что изначально шла речь об обмене по формуле «160 на 160», но Киев согласился обменять только 90 человек.

24 марта украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал Москве всех тяжелораненых, которых было возможно транспортировать. В тот же день это подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, пояснив, что речь идет о пяти российских военных.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
обмен пленными Татьяна Москалькова Военная операция на Украине
Материалы по теме
Москалькова рассказала о пленных, которых Киев отказывался обменивать
Политика
Россия обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов для Украины
Политика
Антонов напомнил «Саммиту за демократию» о гонениях против УПЦ на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter