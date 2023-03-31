Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за «молчания» Украины

Украинская сторона не отвечает по поводу включения в списки 70 военных, которых ранее Киев не хотел обменивать, но потом согласился, сказала омбудсмен

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Киев не отвечает Москве по поводу включения представителей ВСУ в список для обмена пленными, написала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила, что очередной обмен срывается.

«Прошло три недели, с тех пор как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину», — заявила омбудсмен.

За это время, добавила Москалькова, список пополнился и в нем уже 133 фамилии, но украинская сторона «молчит». В своем телеграм-канале омбудсмен также опубликовала данные 113 человек, о которых идет речь.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев неоднократно проводили обмены пленными. О последнем стороны сообщали в начале марта. В Минобороны России заявляли, что в результате переговоров из украинского плена вернулись 90 российский военных. В то же время глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек. Москалькова тогда говорила, что изначально шла речь об обмене по формуле «160 на 160», но Киев согласился обменять только 90 человек.

24 марта украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал Москве всех тяжелораненых, которых было возможно транспортировать. В тот же день это подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, пояснив, что речь идет о пяти российских военных.