Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена военнопленными

Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Украинская сторона использует двойные стандарты в процессе обмена военнопленными, что затягивает процесс, написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

По ее словам, многих украинских военнослужащих, преимущественно рядовых и сержантов, Киев более десяти месяцев вычеркивает из списков на обмен или специально записывает в пропавшие без вести. Российская сторона находит их в числе военнопленных и предлагает обменять на российских солдат в украинском плену, но «политическая выгода для украинских властей выше милосердия и гуманизма», заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, украинская сторона в обменных списках чаще всего отдает преимущество медийным персонам, а «простые военнослужащие им малоинтересны». Это снижает эффективность обменов, подчеркнула она.

Кроме того, по возвращении из плена украинских военнослужащих ставят перед выбором: либо длительное лишение свободы, либо отправка на передовую, утверждает Москалькова. Омбудсмен также заявила, что матери и жены бойцов ВСУ пишут ей письма с просьбами оставить пленных на территории России. «Считаю несправедливым отправлять в зону боевых действий людей, возвратившихся из плена», — написала она.

Омбудсмен также заявила, что из-за «двойных стандартов» украинских властей обменный процесс затягивается и российские военнослужащие, в том числе тяжелораненые, не могут вернуться домой. Она назвала активизацию процесса обмена жизненно необходимой.

В конце января Москалькова сообщила, что при содействии главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча договорилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, а также в оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

Омбудсмен напомнила, что по итогам нескольких раундов переговоров сторонам удалось достичь результатов в воссоединении семей, установлении пропавших без вести, обмене пленными.