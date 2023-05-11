Губернатор российского региона предупредил об увеличении атак дронов

За последние несколько недель украинские беспилотники атаковали ряд российских нефтебаз и НПЗ, а в ночь на 3 мая — резиденцию президента России в Кремле. Старовойт предупредил, что атаки БПЛА могут увеличиться

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Власти осознают, что в ближайшее время попытки атак украинских беспилотников увеличатся, граждане должны оставаться бдительными. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Буквально недавно в эфире американского телеканала вышел комментарий некоего генерала США в отставке, в котором он поддержал атаки украинских дронов на Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Мы понимаем, что в ближайшее время попытки атак украинских беспилотников увеличатся. Сейчас поэтому идет подготовка общественного мнения в странах Запада для того, чтобы легитимизировать удары по мирным территориям», — заявил глава региона.

Он указал, что еще недавно официальные представители Вашингтона заявляли, что не поощряют атаки за пределами границ Украины, однако теперь, «в силу невозможности достичь каких-либо результатов на фронте, они пытаются оправдать военными интересами удары по мирным российским областям».

«Еще раз призываю всех земляков и гостей региона к бдительности. Сообщайте обо всех дронах по телефону 112», — призвал Старовойт.

Днем 3 мая пресс-служба президента России сообщила о ночной атаке на Кремль, которую совершили два украинских дрона. Их удалось сбить на подлете, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку дронов попыткой теракта против Владимира Путина.

Киев отрицает причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву, поскольку его стране не хватает оружия для защиты собственных территорий, «поэтому мы не используем его где-то еще».

Помимо Кремля за последние несколько недель беспилотники атаковали ряд российских нефтебаз и НПЗ. В ночь на 29 апреля дроны атаковали нефтебазу в Севастополе, через несколько дней из-за падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края. Позднее в регионе также произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщили источники РБК, там в результате атаки беспилотника раздались три взрыва. Удар был также нанесен и по территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области и по Клинцовской нефтебазе в Брянской области.

На фоне атак власти массово начали запрещать использование БПЛА в регионах. К 11 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов.