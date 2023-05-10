Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина

В администрации президента приравнивают атаку беспилотников на Кремль, произошедшую 3 мая, к теракту против главы государства Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, часть Боснии и Герцеговины) заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы можем трактовать это как попытку проведения террористического акта против главы российского государства. Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность государства», — сказал Песков. Он добавил, что Украина в глазах российского правительства становится государством-спонсором терроризма «даже не юридически, а де-факто, фактически».

Песков пообещал ответ на подобные шаги «так и тогда, как и когда мы посчитаем целесообразным».

Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила о ночной атаке на Кремль, которую совершили два дрона. Произошедшее тогда также охарактеризовали как атаку на президента. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — уточнялось в сообщении пресс-службы. Песков сообщил, что Путина не было в Кремле в момент атаки, он находился в резиденции в «Ново-Огарево».

Киев отрицает причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву, поскольку его стране не хватает оружия для защиты собственных территорий, «поэтому мы не используем его где-то еще».