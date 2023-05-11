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Брянский губернатор сообщил об ударе беспилотника по нефтебазе
Брянский губенатор Богомаз: беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы», — написал он.
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