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На краснодарском НПЗ во время атаки беспилотника произошли три взрыва

Источники РБК: на краснодарском НПЗ во время атаки беспилотника произошли три взрыва
В результате взрывов на нефтеперерабатывающем заводе один резервуар был разрушен, а второй загорелся, сообщили источники РБК. Пожар через несколько часов потушили
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 4 мая произошли три взрыва, сообщили РБК источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции.

Взрывы раздались в промежуток от 2:35 до 3:00. В результате один резервуар был разрушен, второй загорелся. Во втором резервуаре находилось около 4,2 тыс. куб. м дизельного топлива. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили источники.

По информации собеседников РБК, неустановленный беспилотник столкнулся с эстакадой (это металлическая конструкция, которая состоит из опор и пролетов и на которой размещается нефтепровод) около 2:00. Столкновение произошло на территории строящегося нефтепровода. «В результате столкновения произошел взрыв, в результате которого частично повреждена конструкция строящегося нефтепровода», — сообщили источники.

Об атаке беспилотника на Ильский НПЗ в ночь на 4 мая ранее сообщили источники ТАСС и телеграм-канал Shot. По их словам, в результате удара на предприятии загорелся резервуар.

Позже о пожаре на НПЗ сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Через несколько часов пожар потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Этой же ночью атака была совершена на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. Никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, добавил губернатор. В его пресс-службе сообщили, что завод работает в штатном режиме.

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