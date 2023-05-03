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Зеленский опроверг причастность Украины к атаке на Кремль

Зеленский об ударе дронов по Кремлю: Украина не атакует ни Путина, ни Москву
Президент заявил, что Украине не хватает ресурсов для защиты своих территорий, поэтому она не использует их в других странах. В результате ночной атаки дронов на Кремль никто не пострадал, Москва обвинила в случившемся Киев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Украина не атакует «ни [президента России Владимира] Путина, ни Москву», заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК Украина». Так глава государства прокомментировал попытку атаки беспилотников на Кремль.

По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — заверил он.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила, что два украинских беспилотника ночью пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. Путина там в этот момент не было. Дроны были выведены из строя, никто не пострадал.

В пресс-службе заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося сравнил Зеленского с «международными террористами» и обвинил украинские власти в покушении на президента России. «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил политик. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что Киев не имеет никакого отношения к атаке.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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