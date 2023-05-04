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В Ростовской области сообщили о штатной работе НПЗ после взрыва дрона

В Ростовской области сообщили о штатной работе НПЗ после взрыва беспилотника
Фото: nznp.ru
Фото: nznp.ru

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся атаке беспилотника, работает в обычном режиме, передает ДОН24 со ссылкой на руководителя пресс-службы губернатора Ростовской области Ирину Четвертакову.

«Завод работает штатно после инцидента», — сказала она.

Минувшей ночью на российских НПЗ произошло два инцидента. В Краснодарском крае из-за атаки беспилотника загорелся резервуар на Ильском заводе. А в Ростовской области дрон атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Василий Голубев.

По словам Голубева, беспилотник врезался в «строящиеся конструкции межцеховой эстакады» и взорвался. Огонь сразу потушили службы самого предприятия, пожарных к работам не привлекали. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб нанесен незначительный, добавил губернатор.

Новошахтинский НПЗ не первый раз подвергается атаке дронов. В июне 2022 года по предприятию ударили два беспилотника. Первый попал по технологическому оборудованию установки по переработке нефти, второй — по объектам резервуарного парка сырой нефти. Тогда также никто не пострадал.

Теги
беспилотники НПЗ Ростовская область
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