Politico узнало о разработке в ЕС возможности конфискации активов россиян

Юридическую норму, которая сделает обход санкций против России уголовным преступлением, могут представить в течение двух недель. Она также позволит конфисковывать замороженные из-за санкций активы россиян и компаний из России

Испания, арестованная яхта «Tango» (Фото: Francisco Ubilla / AP)

В Евросоюзе в течение двух недель могут разработать и представить юридическую норму, которая позволит считать обход санкций преступлением и конфисковать замороженные из-за санкций активы, в том числе россиян. Об этом сообщает европейская редакция издания Politico со ссылкой на два источника.

«Еврокомиссия представит законопроект, который поможет Евросоюзу конфисковывать замороженные активы в рамках санкционной кампании против России. Предложение будет представлено в течение двух недель, оно сделает в Евросоюзе обход санкций преступлением и предоставит законные основания для конфискации активов», — пишет издание.

Сейчас не во всех странах Евросоюза уклонение от санкций является уголовным преступлением. Как отметили собеседники Politico, инициатива «направлена на гармонизацию правовой неразберихи». Для того чтобы обрести силу закона во всех странах ЕС, предложение должно быть поддержано всеми странами — членами союза, а также большинством членов Европарламента.

«Данная норма расширит юридические возможности для конфискации активов без судебного процесса и решения суда. Хотя санкции позволяют блокировать активы российских олигархов, в настоящее время их сложнее конфисковать без суда и приговора, на постоянной основе», — отмечают собеседники издания.

При этом, по словам источников Politico, вопрос о том, как поступать с конфискованными активами, будет решаться странами ЕС. «Дискуссия о том, направлять ли данные средства на Украину, продолжается», — сказал один из собеседников газеты.

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Многие страны, а также Евросоюз, стали ужесточать и расширять санкции против России с конца февраля в ответ на начало военной операции на Украине. Ограничения предусматривали, в числе прочего, заморозку активов попавших в санкционные списки россиян, организаций и российских компаний. Также западные страны заморозили, по данным Минфина, около половины золотовалютных резервов России — порядка $300 млрд.

В конце марта издание Bloomberg сообщило, что власти ЕС обсуждают возможность передачи замороженных российских активов в ЕС Украине. Со ссылкой на источник агентство писало, что инициатива находится «на очень ранней стадии» разработки, решение по этому поводу пока не принято.

В начале апреля в Евросоюзе заявили, что на тот момент страны ЕС заморозили российские активы на сумму €29,5 млрд, в их числе не только счета, но и имущество: корабли, вертолеты, произведения искусства, недвижимость. Кроме того, было заблокировано около €196 млрд в виде банковских транзакций.

11 апреля Европол совместно с Евроюстом и агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции, и выявлению случаев обхода ограничений.

На Украине объявили о намерении предъявить претензии на замороженные на Западе российские активы, чтобы потратить их на восстановление страны. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры об изъятии замороженных золотовалютных резервов России с США и другими «партнерами». Президент Украины Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления страны после российской спецоперации в $600 млрд.

В конце апреля палата представителей Конгресса США приняла закон, который позволяет направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. В частности, речь идет об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 9 мая заявил, что Брюсселю нужно рассмотреть вопрос о конфискации активов и передаче их Украине. Он привел в пример изъятые США активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

В Кремле назвали заморозку активов российских бизнесменов и компаний «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью «Смит энд Вессон» грабили путешественников», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов.

В ответ на решения о конфискации активов спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать у бизнеса из недружественных стран активы в России. Про его словам, власти объявивших о намерении изъять российские активы стран «занимаются воровством».