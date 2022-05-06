Зеленский вернул в Раду с правками закон о конфискации российских активов

Президент Украины отметил, что закон в части положений не соответствует Конституции страны, и поручил парламентариям рассмотреть его вновь с учетом внесенных правок

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о конфискации российских активов, внеся в него правки. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Закон вводит новый вид санкций — взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо либо косвенно распоряжаться.

«Закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не соответствует требованиям Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Также Зеленский обратил внимание на то, что положения данного закона противоречат норме «О предотвращении коррупции». В частности, новый закон предписывает Национальному агентству по предотвращению коррупции вести розыск и выявление подлежащих блокировке активов, что выходит за рамки его полномочий, описанных в антикоррупционном законе.

Президент также указал на необходимость устранения несогласования документа с законом «О Высшем антикоррупционном суде», внеся в него соответствующие изменения, регулирующие работу такого суда.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц» был принят Верховной радой 21 апреля. Он упрощает процедуру изъятия имущества физических и юридических лиц, в том числе россиян, если они поддерживают проведение российской спецоперации на Украине.

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На Украине в начале марта был принят закон о принудительной конфискации российской собственности «без какой-либо компенсации ее стоимости». До этого, 1 марта, российскую недвижимость начали конфисковывать власти Польши. Украинский закон внесли в парламент 2 марта, в числе его соавторов были экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа» и член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия. Документ касался только собственности юридических лиц.

Затем в начале апреля парламентарии расширили действие закона на физических лиц. В нем отдельно были упомянуты, в частности:

граждане России,

лица, тесно связанные с Россией (например, имеющие в стране место жительства или занимающиеся там основной деятельностью),

компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.

21 апреля Верховная рада упростила процедуру конфискации собственности, закон о чем и возвратил в парламент Зеленский.

Решения о конфискации имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины по представлению правительства.

Комментируя ранее эти украинские законы, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявлял, что решение о конфискации российского имущества на Украине не будет иметь «никакой юридической силы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 мая назвал «воровством» изъятие в ряде стран, которые в России считают недружественными, российской собственности. По его мнению, было бы. правильным конфисковать у бизнеса из недружественных стран активы в России. Президент России Владимир Путин еще в декабре прошлого года заявлял, что Украина и еще несколько бывших советских республик до сих пор не вернули России зарубежную собственность бывшего СССР.