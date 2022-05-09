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Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России

Боррель: замороженные в ЕС резервы России необходимо направить на восстановление Украины
По словам Борреля, странам ЕС необходимо последовать примеру США в отношении ЦБ Афганистана и изъять замороженные резервы России, что бы впоследствии эти средства пошли на восстановление Украины
Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС
Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после конфликта. Об этом в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы «на миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

«Я был бы очень за, потому что она [инициатива] полна логики <...> Кто-то должен мне объяснить, почему это [изъятие резервов] хорошо для афганских денег и плохо для российских денег», — сказал глава европейской дипломатии.

По его мнению, вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая необходима. Он также выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из России.

Лавров обвинил Запад в краже российских резервов за рубежом
Экономика
Сергей Лавров

По данным на 1 апреля 2022 года, объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее сообщал, что после начала российской спецоперации западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России (порядка $300 млрд). При этом юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся в России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты и специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в МВФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов. «Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — подчеркнул министр.

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Ранее о желании Украины изъять замороженные на Западе резервы России заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «У нас ведутся эти переговоры [об изъятии российских резервов] с Соединенными Штатами, со всеми нашими партнерами», - сказал он. Он добавил, что украинские власти в данный момент считают убытки и оценивают ущерб экономике страны в целом. Президент Украины Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления страны после российской спецоперации в $600 млрд.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Евросоюз международные резервы ЦБ Военная операция на Украине Жозеп Боррель
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