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Суд на Фиджи разрешил конфисковать суперъяхту, «связанную с Керимовым»

Верховный суд постановил конфисковать яхту Amadea. Конфискации добивались власти США. Защита намерена подать апелляцию, однако опасается, что яхту готовы немедленно отбуксировать ведомства США
Cуперяхта &laquo;Amadea&raquo;
Cуперяхта «Amadea» (Фото: Peter Seyfferth / FinePhotoArt.org / imago / Global Look Press)

Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать суперъяхту Amadea по ордеру США, передает портал FijiVillage, но это решение пока не зарегистрировано.

Компания Millemarin Investment Limited утверждает, что является настоящим владельцем суперъяхты, представляющий ее адвокат защиты Файзал Ханифф попросил суд приостановить решение до того, как будет подана апелляция на это решение.

Есть серьезные основания полагать, счел юрист, что на Фиджи уже прибыли ФБР, Морская береговая охрана США и другие ведомства, чтобы забрать ее. Как передает телеканал FBC, Ханифф выразил опасение, что суперъяхту могут отбуксировать вечером, тогда как апелляцию он планирует подать на следующий день, 4 мая.

По просьбе судьи Джастиса Дипти Амаратунга, представитель прокуратуры Фиджи прокомментировал опасения Ханиффа, заверив, что Amadea не будет никуда перемещена 3 мая. Судья подчеркнул, что зарегистрирует свое решение 4 мая, что даст время адвокату подать заявление об отсрочке решения.

Суд Фиджи запретил «связанной с Керимовым яхте» покидать порт
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Суперъяхта Amadea

Яхту издание в апреле связывало с Сулейманом Керимовым, он с 2018 года находится под санкциями США. В середине марта Вашингтон внес сенатора в перечень лиц, за которыми санкционный контроль будет осуществляться в приоритетном режиме. Кроме того, ограничительные меры против Керимова ввели и в Евросоюзе, они подразумевают заморозку активов и запрет на въезд.

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Яхта Amadea пришвартовалась в порту города Лаутока в середине апреля, власти Фиджи постановили, что судно вошло в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения, по прибытии в порт его задержали. Экипаж Amadea оставили на борту до завершения расследования. Позднее суперъяхте запретили покидать территориальные воды.

В конце апреля прокуратура Фиджи просила закрыть судебный процесс, обязав журналистов и любым присутствующим на заседаниях не публиковать конфиденциальные сведения о яхте.

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Яхта &laquo;Танго&raquo;

Amadea ходит под флагом Каймановых островов. Яхту построили на верфи в Гамбурге в 2017 году, говорилось в данных немецкой судостроительной компании Lürssen. Длина Amadea составляет 106 м, экипаж насчитывает 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценил стоимость Amadea в $325 млн.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Фиджи суперяхта яхта Сулейман Керимов арест имущества
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