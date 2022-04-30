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Война санкций ,  
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Лавров обвинил Запад в краже российских резервов за рубежом

Глава МИД напомнил, что замороженные странами Запада российские золотовалютные резервы формировались за счет денег, которые они переводили в счет оплаты поставок газа

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов, которые формировались за счет денег, которые эти государства переводили в счет оплаты поставок газа.

Он напомнил, что контракты, которые были подписаны до начала военной спецоперации на Украине и введения санкций, предусматривали выплаты в долларах и евро на счета «Газпрома», и эти платежи держались в западных банках.

«Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные «друзья» украли у нас более, чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — подчеркнул министр.

По его словам, президент России Владимир Путин, чтобы избежать дальнейшего «грабежа», поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза. «Это абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа, в который вовлечены эти страны», — заключил Лавров.

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По данным на 1 апреля 2022 года, объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее сообщал, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России (порядка $300 млрд) после введения санкций.

Юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся в России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты и специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в МВФ.

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В связи с заморозкой резервов у России появились проблемы с обслуживанием обязательств по внешнему долгу. Так, в начале апреля иностранный банк-корреспондент отказался принимать платеж от Минфина по гособлигациям двух выпусков в долларах из замороженных средств, поэтому министерство перевело оплату в рублях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Сергей Лавров Запад кража золотовалютные резервы газ
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