Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 16:08
Картаполов объяснил схему работы электронных повесток и запретов на выезд Политика, 21:13
Семь военных погибли при столкновении на границе Армении и Азербайджана Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
РФС признал две ошибки судьи в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» Спорт, 20:51
В Волынской области Украины решили запретить УПЦ Политика, 20:42
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 20:37
«Гранд Сервис Экспресс» запустил поезд в Крым с вагоном-столовой Бизнес, 20:31
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Главный тренер футбольного «Спартака» женился Спорт, 20:27
Картаполов дал совет россиянам за рубежом из-за электронных повесток Политика, 20:20
Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций Политика, 20:11
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 20:05
Суд в Молдавии объяснил, когда можно носить георгиевскую ленту Общество, 19:54
Рада одобрила запрет на громкие фейерверки и салюты на Украине Политика, 19:40
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
Война санкций ,  
0 

Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций

Канада ввела санкции против главы Татарстана, его жены и компании Пригожина «Конкорд»
В санкционный список попали глава Татарстана и его супруга, а также компания Евгений Пригожина «Конкорд»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Канада ввела санкции против еще 14 россиян и 34 организаций из России, сообщается на сайте канадского МИД.

В санкционный список попали, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов, его супруга и предприниматель Гульсина Минниханова. Среди компаний, попавших под санкции, значатся «Конкорд» (Concord Management and Consulting LLC) основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и «Лучано» (так же называется компания, которую контролирует Минниханова, она управляет спа-комплексом, отелем, рестораном в Казани).

Санкции были введены из-за спецоперации России на Украине. В числе попавших под них физических лиц, помимо супругов Миннихановых, значатся:

  • Александр Иванов — учредитель ООО «Содружество офицеров за международную безопасность»;
  • Валерий Захаров — по данным госдепартамента США, сотрудник ЧВК «Вагнера», занимавший пост советника президента ЦАР по нацбезопасности;
  • Николай Панков — статс-секретарь, замминистра обороны России;
  • Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов;
  • Андрей Комогорцев — руководитель Рыбинского завода приборостроения, который также попал под санкции;
  • Сергей Руднов — владелец новостного агентства Regnum;
  • Ильгам Рагимов — предприниматель, который, по сообщению информагентства Sputnik в Азербайджане, учился на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета с Владимиром Путиным и который до 2018 года был совладельцем группы «Киевская площадь»;
  • Николай Егоров — однокурсник президента России, в прошлом крупнейший акционер ОФК Банка;
  • Алексей Исайкин — основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр»;
  • Вадим Добров — и.о. гендиректора АО «НПП «Исток» им. Шокина», разрабатывающего СВЧ-электронику;
  • Владимир Иванов — глава ракетостроительной компании АО «Энергия»;
  • Леонид Пономарев — руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь».

Среди компаний в санкционном списке приводятся оборонное АО «НПП «Сапфир», предприятие по разработке систем связи для авиации НПП «ПРИМА», занимающееся разработкой спецаппаратуры для спецслужб и силовиков ФГУП «НПП «Гамма», группа «Волга-Днепр», авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран», уральский завод гражданской авиации, авиастроительный завод «Сокол», производящий тягачи для систем вооружения Липецкий механический завод и другие.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и вводить новые ограничения с конца февраля 2022 года. С тех пор практически все, присоединившиеся к санкциям страны, ввели уже несколько санкционных пакетов. Лидером по скорости введения новых санкций стал Евросоюз — в объединении приняли уже десять ограничительных пакетов, последний из них был согласован 25 февраля. Однако в Брюсселе заявили, что могут уже в апреле ввести новый — 11-й — пакет санкций. В Европе и США заявляют, что новые ограничительные меры будут направлены в первую очередь на то, чтобы исключить возможности для обхода санкций.

К настоящему времени под санкциями находятся многие из политического руководства России, парламентарии, сотни бизнесменов, руководителей предприятий промышленности, в частности оборонной, журналисты, общественные деятели, компании и большая часть российских банков.

Владимир Путин заявлял в феврале, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.

Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций
Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Канада Россия санкции Рустам Минниханов Евгений Пригожин Конкорд
Материалы по теме
В Токио пообещали усилить санкции против России
Политика
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго
Политика
Байден продлил санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter