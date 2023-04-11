Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 организаций

В санкционный список попали глава Татарстана и его супруга, а также компания Евгений Пригожина «Конкорд»

Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Канада ввела санкции против еще 14 россиян и 34 организаций из России, сообщается на сайте канадского МИД.

В санкционный список попали, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов, его супруга и предприниматель Гульсина Минниханова. Среди компаний, попавших под санкции, значатся «Конкорд» (Concord Management and Consulting LLC) основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и «Лучано» (так же называется компания, которую контролирует Минниханова, она управляет спа-комплексом, отелем, рестораном в Казани).

Санкции были введены из-за спецоперации России на Украине. В числе попавших под них физических лиц, помимо супругов Миннихановых, значатся:

Александр Иванов — учредитель ООО «Содружество офицеров за международную безопасность»;

Валерий Захаров — по данным госдепартамента США, сотрудник ЧВК «Вагнера», занимавший пост советника президента ЦАР по нацбезопасности;

Николай Панков — статс-секретарь, замминистра обороны России;

Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов;

Андрей Комогорцев — руководитель Рыбинского завода приборостроения, который также попал под санкции;

Сергей Руднов — владелец новостного агентства Regnum;

Ильгам Рагимов — предприниматель, который, по сообщению информагентства Sputnik в Азербайджане, учился на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета с Владимиром Путиным и который до 2018 года был совладельцем группы «Киевская площадь»;

Николай Егоров — однокурсник президента России, в прошлом крупнейший акционер ОФК Банка;

Алексей Исайкин — основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр»;

Вадим Добров — и.о. гендиректора АО «НПП «Исток» им. Шокина», разрабатывающего СВЧ-электронику;

Владимир Иванов — глава ракетостроительной компании АО «Энергия»;

Леонид Пономарев — руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь».

Среди компаний в санкционном списке приводятся оборонное АО «НПП «Сапфир», предприятие по разработке систем связи для авиации НПП «ПРИМА», занимающееся разработкой спецаппаратуры для спецслужб и силовиков ФГУП «НПП «Гамма», группа «Волга-Днепр», авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран», уральский завод гражданской авиации, авиастроительный завод «Сокол», производящий тягачи для систем вооружения Липецкий механический завод и другие.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России и вводить новые ограничения с конца февраля 2022 года. С тех пор практически все, присоединившиеся к санкциям страны, ввели уже несколько санкционных пакетов. Лидером по скорости введения новых санкций стал Евросоюз — в объединении приняли уже десять ограничительных пакетов, последний из них был согласован 25 февраля. Однако в Брюсселе заявили, что могут уже в апреле ввести новый — 11-й — пакет санкций. В Европе и США заявляют, что новые ограничительные меры будут направлены в первую очередь на то, чтобы исключить возможности для обхода санкций.

К настоящему времени под санкциями находятся многие из политического руководства России, парламентарии, сотни бизнесменов, руководителей предприятий промышленности, в частности оборонной, журналисты, общественные деятели, компании и большая часть российских банков.

Владимир Путин заявлял в феврале, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.