ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

Центробанк отозвал лицензию у московского ОФК Банка, крупнейшим акционером которого является Николай Егоров, однокурсник президента России. В конце марта ЦБ назначил временную администрацию в ОФК Банке

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

ЦБ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОФК Банка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В конце марта Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка, а также назначил временную администрацию в банке, функции которой должно было выполнять Агентство по страхованию вкладов. Решение было принято из-за «неустойчивого финансового положения» кредитной организации, а также из-за «наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» ОФК Банка.

О приостановке операций ОФК Банка и вводе «консультативного режима работы» стало известно 20 марта, об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников кол-центра мурманского филиала банка. В кол-центре столичного филиала опровергли РБК эти данные.

Об очередях в мурманских филиалах ОФК Банка, образовавшихся с начала марта, сообщало издание «СеверПост». Тогда же стало известно, что банк прекратил обслуживание юридических лиц. «Платежи проходят лишь по картам Visa или MasterCard, осуществить перевод на чужой счет нереально», — отмечала клиентка ОФК Банка.

По данным СПАРК, на 1 января 2018 года капитал банка составлял 8,1 млрд руб. Прибыль ОФК Банка оценивалась в 851,78 млн руб., чистые активы банка составляли 63,2 млрд руб.

Крупнейшим акционером ОФК Банка является однокурсник президента Владимира Путина, юрист и партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. Он владеет долей в 25%, пакет в 19,5% принадлежит ООО «Ладиус», еще 19,21% акций контролирует ООО «Эксттех». Николай Гордеев владеет 15% акций ОФК Банка, по 5,44% — у Алексея Аблогина и Романа Фокина. ​Еще 8,4% принадлежит ООО «Оксирия», 2% акций — у ООО «Максима Лекс».