Китай ввел санкции против библиотеки Рейгана и Гудзоновского университета

Власти Китая ввели санкции против американского Гудзоновского института, Президентской библиотеки Рональда Рейгана и руководящих лиц в этих организациях. Об этом сообщает AP со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Причиной стала выдача США разрешений на транзитные поездки главы администрации Тайваня Цай Инвень 29-31 марта и 4-6 апреля для участия в политических мероприятиях. В Пекине заявили, что Вашингтон предоставил «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности». Таким образом, считают в КНР, США «серьезно нарушили принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике».

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