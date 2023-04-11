Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ контролируют часть районов с многоэтажной застройкой, под домами прорыты тоннели. Боевые действия в городе продолжаются

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Более 80% территории города Артемовска (украинское название — Бахмут, расположен в ДНР) находится под контролем российских сил, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видео с его заявлением размещено в телеграм-канале «Позывной Брюс».

«Мы сконцентрированы на Бахмуте, продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города, и об этом вы знаете», — сказал Пригожин.

По его словам, ВСУ контролируют часть жилых районов города, боевые действия в которых продолжаются. «Осталась часть жилых районов многоэтажных, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажными домами находятся тоннели. Как и говорил до этого, 3D-война продолжается», — добавил он.

Пригожин отметил, что фланги у города контролируются силами воздушно-десантных войск.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

О том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за центральную часть Артемовска и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, сообщало 11 апреля Минобороны. «На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — также говорилось в сообщении.

Согласно данным оборонного ведомства, наступление «штурмовых отрядов» поддерживают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил 10 апреля, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Тогда же он подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано, бои продолжаются в западной его части. Пригожин 3 апреля заявлял, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг, добавив, что «юридически мы взяли Бахмут».

Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Президент Владимир Зеленский тогда объяснял, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться, «это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении». При этом он подчеркивал, что город будут оборонять, «пока в этом есть смысл».

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил 10 апреля, что бои в городе носят ожесточенный характер, ситуация в Бахмуте «сложная, но контролируемая», оборона продолжается.

Пентагон считает роль Бахмута скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что если Россия возьмет населенный пункт, то это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в начале марта не исключил, что ВСУ могут выйти из города «в ближайшие дни».