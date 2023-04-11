Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 16:08
«Роскосмос» показал кадры после извержения вулкана на Камчатке Общество, 18:14
Одноклубник Головина получил условный срок за неуплату налогов Спорт, 18:11
Клуб РПЛ подшутил над Карпиным после жалоб на размер поля в Оренбурге Спорт, 18:11
Центробанк ограничит ипотеку с «экстремально низкими» ставками Недвижимость, 18:05
Ликсутов рассказал о внедрении сетей 5G на станциях БКЛ Город, 18:03
Трутнев сообщил о неудаче в пропаганде привлекательности Дальнего Востока Политика, 18:02
Криптопроект Sei привлек $30 млн при оценке в $800 млн Крипто, 17:53
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист Pro, 17:30
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:27
Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80% Политика, 17:23
Уклонистам приостановят сделки с недвижимостью. Что это значит Недвижимость, 17:16
Как выбрать экспертов для оценки персонала — три критерия Pro, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
Great Wall раскрыл российские цены на пикап Poer KingKong Авто, 17:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%

Евгений Пригожин: российские силы контролируют 80% Артемовска, все заводы и фабрики города
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ контролируют часть районов с многоэтажной застройкой, под домами прорыты тоннели. Боевые действия в городе продолжаются
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Более 80% территории города Артемовска (украинское название — Бахмут, расположен в ДНР) находится под контролем российских сил, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видео с его заявлением размещено в телеграм-канале «Позывной Брюс».

«Мы сконцентрированы на Бахмуте, продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города, и об этом вы знаете», — сказал Пригожин.

По его словам, ВСУ контролируют часть жилых районов города, боевые действия в которых продолжаются. «Осталась часть жилых районов многоэтажных, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажными домами находятся тоннели. Как и говорил до этого, 3D-война продолжается», — добавил он.

Пригожин отметил, что фланги у города контролируются силами воздушно-десантных войск.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

О том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за центральную часть Артемовска и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, сообщало 11 апреля Минобороны. «На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — также говорилось в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Когда стоит сменить врача: пять «красных флагов»
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет

Согласно данным оборонного ведомства, наступление «штурмовых отрядов» поддерживают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил 10 апреля, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Тогда же он подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано, бои продолжаются в западной его части. Пригожин 3 апреля заявлял, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг, добавив, что «юридически мы взяли Бахмут».

Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Президент Владимир Зеленский тогда объяснял, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться, «это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении». При этом он подчеркивал, что город будут оборонять, «пока в этом есть смысл».

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил 10 апреля, что бои в городе носят ожесточенный характер, ситуация в Бахмуте «сложная, но контролируемая», оборона продолжается.

Пентагон считает роль Бахмута скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что если Россия возьмет населенный пункт, то это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в начале марта не исключил, что ВСУ могут выйти из города «в ближайшие дни».

Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%
Пригожин заявил о контроле над Артемовском на 80%

Авторы
Теги
Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Евгений Пригожин Артёмовск (Бахмут) ДНР спецоперация Украина боевые действия ЧВК

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Аксенов заявил о готовности к украинскому контрнаступлению на Крым
Политика
Минобороны сообщило о боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Политика
Глава сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter