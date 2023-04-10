Пушилин заявил о контроле российских войск над 75% Артемовска

Заградительная «Линия Вагнера» в окрестностях Артёмовска (Бахмут) (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Российские войска взяли под контроль более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — сказал он.

Пушилин рассказал, что во время поездки в Артемовск «целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного». Речь идет и о многоквартирных домах, и о социальных объектах. Например, по словам Пушилина, отступающие украинские военные взорвали здание администрации города.

Врио главы ДНР подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано. «Еще идут ожесточенные бои в западной части. Противник сейчас сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей», — сказал он.

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. «Юридически мы взяли Бахмут», — сказал он. При этом в западных кварталах города, по его словам, «остался противник».

10 апреля командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский приехал на передовую и пообщался с командирами подразделений, которые обороняются в районе Артемовска. Сырский назвал бои ожесточенными, но добавил, что оборона города продолжается.