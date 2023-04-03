Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что «юридически» город взят, но в западных кварталах Бахмута остаются украинские военные

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска (Бахмута) подняли российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском, который погиб при взрыве в кафе Петербурга, а также знамя ЧВК.

«2 апреля, 23:00 ровно. <...> Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена», — сказал он. Слова бизнесмена приводятся в телеграм-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, «в западных кварталах остался противник».

Ожесточенные бои за Артемовск идут в течение нескольких месяцев. В начале марта власти Украины решили не отступать из города; президент Владимир Зеленский, объясняя это решение, говорил, что при его сдаче российские военные смогут значительно продвинуться в другие города на донецком направлении. Он также выразил опасение, что в случае потери контроля над Артемовском Украина столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. В Кремле на это заявили, что Киев сам определяет собственные приоритеты, а Москва продолжает военную операцию.

В конце марта Зеленский посетил позиции украинских войск в Артемовске. За несколько дней до этого Пригожин говорил, что вокруг Артемовска сосредоточена группировка из более чем 80 тыс. военнослужащих ВСУ.

В Пентагоне считают, что город имеет скорее символическое, чем стратегическое значение. По мнению главы ведомства Ллойда Остина, его переход под контроль России необязательно будет означать перелом в конфликте. В российском Минобороны России при этом заявляют, что взятие Артемовска позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».