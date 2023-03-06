Шеф Пентагона назвал роль Бахмута «символической, а не стратегической»

Ллойд Остин (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Город Артемовск (Бахмут) имеет больше символическое значение, чем стратегическое, заявил журналистам министр обороны США Ллойд Остин.

«Падение Бахмута необязательно будет означать, что россияне переломят ход этого конфликта», — заявил он (цитата по Reuters).

22 февраля Минобороны России говорило о продвижении штурмовых подразделений в районе Бахмута. В конце месяца врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об огневом контроле российских сил почти над всеми дорогами в город. 3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения компании «практически окружили» Бахмут. «Осталась одна дорога, клещи сжимаются», — сказал он.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский 1 марта допустил «стратегическое отступление» украинских войск из населенного пункта. Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — объяснил он.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, достигли достаточного позиционного преимущества, чтобы совершить «обходной маневр» и занять некоторые части Бахмута. Специалисты считают, что украинские войска могут удержать свои позиции в городе, если попытаются это сделать, но «украинское командование дало понять, что скорее отступит, чем позволит своим военным попасть в окружение».