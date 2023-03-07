Зеленский объяснил решение продолжать оборону Артемовска

Если украинские военные уйдут из Артемовска, это «откроет России дорогу» в другие крупные города на донецком направлении, сказал Зеленский. Шойгу говорил, что взятие Артемовска позволит наступать «вглубь обороны ВСУ»

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Власти Украины решили продолжить оборону Артемовска (Бахмута), поскольку уход ВСУ позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята», — сказал он.

Как отмечает телеканал, сам по себе Артемовск «не имеет значительной стратегической ценности», но действительно открывает дорогу на другие крупные города. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее назвал город важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, отметив, что установление российскими войсками контроля над ним позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

CNN сообщает, что некоторые украинские командиры и офицеры ставят под сомнение целесообразность удержания города на фоне числа потерь и риска того, что сотни или даже тысячи украинских военнослужащих могут попасть в окружение. Зеленский отверг эти опасения, заявив, что он «никогда не слышал ничего подобного» от представителей командования ВСУ.

По словам Зеленского, украинские военные сами понимают, что должны остаться в городе, в том числе чтобы помочь уехать оттуда мирным жителям. Вице-премьер Ирина Верещук накануне сказала, что в Артемовске остаются около 4 тыс. гражданских. В середине февраля она призвала жителей немедленно покинуть город из-за боев.

О решении не уходить из Артемовска офис Зеленского объявил 6 марта. По итогам заседания ставки верховного главнокомандующего там сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский «высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте».

В конце февраля российское Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений в районе города. Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что российские силы получили контроль почти над всеми дорогами в город. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 марта заявил, что подразделения компании «практически окружили» Артемовск. 7 марта советник Пушилина Ян Гагин утверждал, что артиллерия и войска России «контролируют почти половину Артемовска».