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Генсек НАТО допустил «падение Бахмута» в ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенберг допустил «падение Бахмута» в ближайшие дни
Союзники по НАТО не должны недооценивать Россию, однако взятие Бахмута не станет «поворотным моментом» в конфликте на Украине, заявил Столтенберг
Вид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) (Фото: Alex Babenko / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими войсками в ближайшие дни. Аудиозапись выступления главы альянса разместили на сайте НАТО.

«Мы не можем исключать, что Бахмут падет в ближайшие дни», — заявил он в ходе консультаций с министрами обороны ЕС.

По его словам, это не станет «поворотным моментом» в конфликте на Украине. Тем не менее Столтенберг подчеркнул, что союзники не должны недооценивать Россию.

Генсек НАТО призвал продолжать оказывать поддержку Украине. Он отметил, что за последний год союзники оказали Киеву военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд — это военная поддержка.

«Это особенно важно для наращивания производства боеприпасов. Это проблема, которой союзники по НАТО занимались в течение некоторого времени», — отметил Столтенберг.

Он рассказал, что сейчас союзники пытаются согласовать новые руководящие принципы, новые требования к запасам боеприпасов, чтобы иметь возможность пополнять собственные запасы, а также продолжать оказывать поддержку Украине.

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Ранее, 6 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое. По его словам, «падение Бахмута необязательно будет означать, что россияне переломят ход этого конфликта».

Минобороны России 22 февраля сообщило о продвижении штурмовых подразделений в районе Бахмута. В конце месяца врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об огневом контроле российских сил почти над всеми дорогами в город. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения компании «практически окружили» Бахмут. 8 марта Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют восточную часть города за рекой Бахмутка.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский 1 марта допустил «стратегическое отступление» украинских войск из населенного пункта.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Артёмовск (Бахмут) НАТО Йенс Столтенберг
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