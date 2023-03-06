Зеленский и командование ВСУ отказались отходить из Артемовска

В Киеве сообщили, что за дальнейшую оборону города высказались и Валерий Залужный, и Александр Сырский

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Украинское военное командование отказалось соглашаться на уход своих подразделений из Артемовска (украинское название Бахмут). Как сообщает офис Владимира Зеленского, такое решение было принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

В заседании участвовали в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский. «Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и Залужным касательно перспектив дальнейшей борьбы за Бахмут. Утверждалось, что командующий ВСУ советовал из тактических соображений задуматься об отходе из города. Однако политическое руководство Украины предпочло удерживать этот населенный пункт.

Зеленский называл обстановку в районе Бахмута «сложной и болезненной». При этом он подчеркивал, что украинские военные не будут защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», а будут действовать «разумно».

Бои в районе Артемовска/Бахмута ведутся с начала августа прошлого года. 4 августа Родион Мирошник, который на тот момент был послом ЛНР в России, сообщил о начале уличных боев в этом городе.

За последние два месяца российским подразделениям удалось блокировать восточные, северные, южные выезды из города, а также занять несколько населенных пунктов на западном направлении. Украинская армия по-прежнему удерживает центральные и юго-западные кварталы города, от которых уходит дорога в сторону Часова Яра и Константиновки.

В понедельник советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в Артемовске по-прежнему остаются около 10 тыс. украинских военнослужащих. «Некоторые части уже покинули город, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.