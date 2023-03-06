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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский и командование ВСУ отказались отходить из Артемовска

Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
В Киеве сообщили, что за дальнейшую оборону города высказались и Валерий Залужный, и Александр Сырский
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинское военное командование отказалось соглашаться на уход своих подразделений из Артемовска (украинское название Бахмут). Как сообщает офис Владимира Зеленского, такое решение было принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

В заседании участвовали в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский. «Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и Залужным касательно перспектив дальнейшей борьбы за Бахмут. Утверждалось, что командующий ВСУ советовал из тактических соображений задуматься об отходе из города. Однако политическое руководство Украины предпочло удерживать этот населенный пункт.

Зеленский называл обстановку в районе Бахмута «сложной и болезненной». При этом он подчеркивал, что украинские военные не будут защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», а будут действовать «разумно».

Бои в районе Артемовска/Бахмута ведутся с начала августа прошлого года. 4 августа Родион Мирошник, который на тот момент был послом ЛНР в России, сообщил о начале уличных боев в этом городе.

За последние два месяца российским подразделениям удалось блокировать восточные, северные, южные выезды из города, а также занять несколько населенных пунктов на западном направлении. Украинская армия по-прежнему удерживает центральные и юго-западные кварталы города, от которых уходит дорога в сторону Часова Яра и Константиновки.

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В понедельник советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в Артемовске по-прежнему остаются около 10 тыс. украинских военнослужащих. «Некоторые части уже покинули город, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Артёмовск (Бахмут) Украина ДНР Военная операция на Украине Владимир Зеленский Валерий Залужный

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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