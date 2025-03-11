Кремль связал удары БПЛА с желанием «подпортить наметившуюся тенденцию»

Удары дронов не могут сорвать переговоры с Украиной, так как этот диалог еще не начался, заявил Песков. Однако, по его мнению, такие атаки могут «изрядно подпортить наметившуюся тенденцию»

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Удары беспилотников по России призваны «подпортить наметившуюся тенденцию», заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, связывает ли Кремль рекордное количество беспилотников, перехваченных Минобороны в ночь на 11 марта, с ожидаемыми переговорами.

«Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — ответил Песков.

Американская и украинская делегации начали переговоры в Саудовской Аравии в 12:00 мск.

США планируют обсудить территориальную проблематику и вопросы безопасности. Накануне госсекретарь Марко Рубио предупредил, что Киеву придется уступить территории в любом мирном соглашении. Украина намерена спросить США насчет позиции России относительно украинского плана частичного прекращения огня. Его Рубио ранее оценил как «многообещающий».

В ночь на 11 марта Минобороны сбило 337 беспилотников в десяти регионах. Больше всего аппаратов перехватили в Курской (126), Московской (91) и Брянской (38) областях. В Подмосковье погибли два человека, еще 15 взрослых и трое детей пострадали. Один человек пострадал в Липецкой области.