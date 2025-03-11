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Военная операция на Украине ,  
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Кремль связал удары БПЛА с желанием «подпортить наметившуюся тенденцию»

Песков связал удары БПЛА с желанием Киева подпортить наметившуюся тенденцию
Сюжет
Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Удары дронов не могут сорвать переговоры с Украиной, так как этот диалог еще не начался, заявил Песков. Однако, по его мнению, такие атаки могут «изрядно подпортить наметившуюся тенденцию»
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Удары беспилотников по России призваны «подпортить наметившуюся тенденцию», заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, связывает ли Кремль рекордное количество беспилотников, перехваченных Минобороны в ночь на 11 марта, с ожидаемыми переговорами.

«Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да», — ответил Песков.

Американская и украинская делегации начали переговоры в Саудовской Аравии в 12:00 мск.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
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Марко Рубио

США планируют обсудить территориальную проблематику и вопросы безопасности. Накануне госсекретарь Марко Рубио предупредил, что Киеву придется уступить территории в любом мирном соглашении. Украина намерена спросить США насчет позиции России относительно украинского плана частичного прекращения огня. Его Рубио ранее оценил как «многообещающий».

В ночь на 11 марта Минобороны сбило 337 беспилотников в десяти регионах. Больше всего аппаратов перехватили в Курской (126), Московской (91) и Брянской (38) областях. В Подмосковье погибли два человека, еще 15 взрослых и трое детей пострадали. Один человек пострадал в Липецкой области.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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