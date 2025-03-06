Почему Венгрия не поддержала коммюнике саммита ЕС по конфликту на Украине В Брюсселе прошло экстренное заседание Евросовета

Лидеры ЕС на саммите 6 марта единогласно поддержали план по перевооружению Европы. При этом обсуждение военной поддержки Украины осложнилось из-за позиции Венгрии

Владимир Зеленский и Антониу Кошта (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

6 марта прошло специальное заседание Евросовета по вопросам европейской безопасности; в нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

В разосланном накануне приглашении для участников саммита глава Евросовета Антониу Кошту указал, что «с учетом меняющей ситуации в мире» Европе необходимо стать более суверенной и взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность. Ранее новая администрация США возобновила диалог с Россией, а также приостановила военную помощь Украине.

Какой сигнал Европа посылает США

Тон саммиту задал президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне он выступил с обращением к нации, в котором призвал Старый свет адаптироваться к «новой эре» в международной обстановке, которая, по его оценке, усложнилась из-за изменения позиции США по Украине. «Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве», — сказал Макрон и анонсировал начало переговоров о независимом европейском ядерном сдерживании.

Однако никто из европейских лидеров по прибытии в Брюссель открыто не критиковал заморозку американской помощи Киеву. Лишь глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот шаг «опасной игрой с будущим Украины». В то же время, отвечая на вопрос, можно ли по-прежнему рассчитывать на США как на союзника, она отметила, что ЕС необходимо стать сильнее, что в глазах Вашингтона может сделать Европу более сильным партнёром.

Польский премьер Дональд Туск заявил перед заседанием, что новый подход американской администрации к Европе и «начатая Россией гонка вооружений» ставят перед ЕС совершенно новые задачи. «Европа должна принять этот вызов», — отметил польский лидер, сообщив журналистам, что планирует обсудить с союзниками необходимость наращивания присутствия европейских и натовских войск на границах с Россией и Белоруссией. Кроме того, Туск поприветствовал заявления Макрона о расширении европейского ядерного потенциала.

Премьер Дании Метте Фредериксен также не исключила участия своей страны в этой инициативе. Говоря о действиях новой администрации США и лично Дональда Трампа, который среди прочего неоднократно выражал свои претензии на Гренландию, Фредериксен отметила появившуюся «неопределенность».«Я не думаю, что кто-то из моих коллег расторгнет отношения с американцами, но со стороны США возникла неопределенность, с которой тут не согласны», — заявила она, отметив необходимость наращивать военные закупки внутри Европы. При этом, по ее словам, это не противоречит сотрудничеству в сфере оборону с американцами, которое ей бы хотелось продолжить.

Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Европе необходимо обеспечить сохранение поддержки США в ближайшие месяцы и годы, подойдя к этому вопросу «с холодной головой». «Это должно стать важнейшей задачей на ближайшие дни, чтобы обеспечить условия для справедливого и честного мира», — отметил он.

Как ЕС планирует укрепить свою оборону

Центральной темой саммита стало выделение дополнительных средств на оборону (при том что решения в области военных расходов принимаются странами-членами блока на национальном уровне). 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Изначально предполагалось, что эта инициатива будет анонсирована непосредственно на саммите, однако, как сообщает Politico, затем было принято решение подать ReArm Europe как реакцию на заморозку США военных поставок Киеву.

Этот план состоит из пяти пунктов и направлен как на активизацию инвестиций в оборону самого блока, так и на укрепление боеспособности Украины. В основном инициатива описывает способы по привлечению дополнительных средств на военные нужды, включая послабления в фискальной политике для стран блока, которые стремятся достичь целевого показателя НАТО по тратам на оборону. Последний пункт предполагает, что участницы ЕС смогут отступить от установленной границы госдолга. По прибытии на саммит фон дер Ляйен пояснила, что часть средств, в соответствии с этим планом, пойдет на инвестиции непосредственно в украинскую оборонную промышленность. «Европа будет вооружать Киев, потому что сама находится в опасности», — пояснила она.

Все 27 стран блока согласились поддержать план ReArm Europe, согласно итоговому коммюнике саммита. «Европейский совет подчеркивает необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону Европы, а также призывает Еврокомиссию оперативно приступить к работе по упрощению правовых и административных рамок, чтобы устранить все препятствия, мешающие быстрому наращиванию оборонной промышленности», — говорится в документе.

Вместе с тем в одном из пунктов отмечается, что усиление обороноспособности ЕС «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО, «который остается для государств-членов основой их коллективной обороны».

При этом вопрос смягчения фискальных правил стал причиной размолвок, утверждает Politico. Северные страны блока (Австрия, Швеция, Нидерланды и Дания), традиционно выступающие против раздувания государственных обязательств, настояли на необходимости добавить в итоговый текст формулировку о необходимости «обеспечить устойчивость долга». По информации Euractiv, Польша и Греция, которые уже выделяют на оборону больше 3% ВВП, в свою очередь, обеспокоились тем, что обновления в фискальной политике не принесут им выгоды. Окончательное решение по ReArm Europe лидеры ЕС должны принять на саммите в конце марта.

Сейчас государства — члены ЕС тратят около €325 млрд в год на оборону, что составляет около 1,8% их совокупного ВВП. Целевого показателя НАТО для трат на военные нужды в 2% ВВП достигли две трети членов альянса. В топ-5 по этому показателю входят Польша (4,12%), Эстония (3,43%), Латвия (3,15%), Греция (3,08%) и Литва (2,85%). Ниже установленной альянсом планки военные расходы Италии, Испании, Хорватии и Бельгии.

Что ЕС предлагает Украине

Отдельная сессия в рамках саммита, прошедшая с участием Зеленского, длилась почти полтора часа. По ее итогам украинский лидер приветствовал инициативы ЕС по наращиванию оборонных возможностей, а также выразил благодарность за поддержку «на пути к справедливому и прочному миру».

На полях саммита Зеленский также провел двусторонние переговоры с Макроном и новым канцлером Австрии Кристианом Штокером (будучи нейтральным государством, Австрия не осуществляет военные поставки Украине, но активно участвует в программе по разминированию ее территории). По итогам общения с Макроном украинский лидер написал в X, что у них есть общее видение того, что «реальный и прочный мир возможен посредством сотрудничества Украины, всей Европы и США».

При этом итоги саммита в Брюсселе едва ли можно назвать воодушевляющими для Киева, который накануне потерял своего ключевого военного донора. Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока.

Еще на этапах подготовки к этому заседанию европейские чиновники столкнулись с сопротивлением со стороны Венгрии и Словакии из-за их негативного отношения к военным поставкам на Украину. Из-за позиции Орбана ЕС приостановил в том числе разработку предложенного Каллас нового пакета помощи для Киева на сумму €20 млрд (он подразумевал отправку не менее 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов, а также систем ПВО, ракет и беспилотников).

Из-за сопротивления Будапешта изначально из текста итогового коммюнике планировали вовсе исключить пункт о возобновлении военного финансирования Киева. Однако, по данным Euractiv, позже ЕС разработал два способа обхода венгерского вето. Первый — это принять итоговое коммюнике с примечанием, что Будапешт не согласен с некоторыми выводами. Второй — опубликовать заявления от имени Кошты, с которым не обязательно соглашаться всех странам-членам блока

Премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил журналистам по итогам заседания, что Венгрия была последовательна и отказалась поддерживать Украину. По его словам, принятие документа на уровне 26 государств было наилучшим решением.

Купировать недовольство Братиславы европейским чиновникам, по информации Reuters, удалось, добавив в коммюнике формулировку с призывом к Еврокомиссии, Словакии и Украине активизировать усилия по решению проблемы транзита газа, в том числе «путем его возобновления».

При этом, по подсчетам Politico, в этом году блок готовится предоставить Украине €30,6 млрд на военные цели — €12,5 млрд в рамках инициативы Ukraine Facility (рассчитана на 2024-2027 гг.) и около €18 млрд в виде кредитов G7 под доходы от реинвестирования замороженных активов России (инициатива ERA). Новые средства, при этом, скорее всего, будут направлены в рамках плана Rearm Europe.

При этом четких заявлений со стороны ЕС не прозвучало и по теме гарантий безопасности для Украины в контексте предложенного ранее Макроном и британским премьером Киром Стартером мирного плана. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила журналистам по итогам саммита, что считает идею отправки «не идентифицированных европейских» войск на Украину «наименее эффективным» вариантом. По ее словам, лучшей гарантией безопасности для Украины стало бы распространение пятой статьи Договора о НАТО, предусматривающей коллективную оборону.Скорее всего, детали мирного предложения будут обсуждаться уже на следующей неделе в Париже, куда Макрон пригласил начальников штабов армий стран ЕС.