 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Что означает для Украины приостановка военной помощи США

Как утверждают в Белом доме, так администрация Трампа принуждает Киев к мирным переговорам
В ИМЭМО РАН оценили, как пауза в поставках США Украине повлияет на конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
США приостановили поставки оружия Киеву, сообщают американские СМИ. Так Дональд Трамп хочет принудить Владимира Зеленского к мирным переговорам. По оценкам экспертов, это решение серьезно осложнит положение украинцев на поле боя
Армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, США
Армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, США (Фото: Matt Rourke / Reuters)

Что известно о решении США

О том, что США решили приостановить военную поддержку Украины, американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили вечером 3 марта. По информации The New York Times, в этот день президент Дональд Трамп встречался с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом для обсуждения мер воздействия на Киев. Как уточняет Bloomberg со ссылкой на собеседников в Белом доме и Пентагоне, Белый дом приостанавливает военную помощь минимум до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрирует «добровольную приверженность миру»; ее возобновление администрация готова рассмотреть в том случае, если это, на ее взгляд, будет способствовать урегулированию конфликта.

Решение Вашингтона распространяется на всю военную технику, которая еще не находится на Украине, — в том числе на вооружения, которые уже находятся в пути, а также те, которые ожидают отправки в Польше.

Решение о приостановке последовало за публичной перепалкой, которая произошла между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда Зеленский заявил, что готов к перемирию, но только при условии, что Киеву предоставят гарантии безопасности. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности по отношению к США и заявили, что он не готов к миру.

Туск подтвердил приостановку военной помощи США Украине через Польшу
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Позднее Зеленский выразил сожаление, что разговор прошел таким образом, но приносить извинения не стал, а перепалка между двумя лидерами перешла в заочный формат. 3 марта Зеленский заявил The Associated Press, что до мирного соглашения «еще очень и очень далеко» и что «никто еще не начал делать шаги» на пути к нему. Трамп назвал это «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». «Этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал он в сети Truth Social. Приостановку помощи телеканал CNN назвал «наглядным признаком» того, как ухудшились отношения» Украины и США с тех пор, как Трамп вступил в должность.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — приводит Reuters слова представителя администрации президента США на условиях анонимности. По информации агентства, поставки прекратились 4 марта около 4:30 по мск. Информацию подтвердили в Польше — по словам премьера Дональда Туска, вооружения больше не идут через хаб в Жешуве на юго-востоке Польши.

В Киеве заявили об обратном. «По информации от министра обороны, помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации президента США, поступала Украине. И по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли, и на вчерашний вечер мы всю помощь получали. Утром, я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-либо изменения. Если бы были, я уверен, он бы сообщил, я бы об этом знал и вас проинформировал бы», — сказал 4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль (цитата по «Зеркало недели»).

Позднее сообщения о приостановке помощи прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, для начала надо понять, какие конкретно программы перестанут работать (многие из них «уже были на этапе завершения»), и оценить, насколько реально получить аналоги американского оружия у Европы. «Не забываем, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США (в конце 2023 года конгресс заблокировал билль о военной помощи Киеву. — РБК) и она умеет адаптироваться к таким ситуациям, — написал Подоляк в Telegram. — Так что проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерского сотрудничества, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами».

Как США предоставляли Украине военную помощь

По информации Госдепартамента, за время конфликта Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на $65,9 млрд. В списке вооружений несколько десятков наименований для наземных, воздушных и морских войск — в их числе три батареи системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, более 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, более 3 тыс. зенитных ракет Stinger, 31 танк Abrams, более 10 тыс. противотанковых систем Javelin, более 500 млн патронов и гранат и т.д.

Для помощи Киеву США использовали несколько механизмов.

  • Президентское право передачи (Presidential Drawdown Authority — PDA), которое позволяет президенту быстро, без одобрения конгресса, передавать оружие из американских арсеналов. В рамках этого механизма с августа 2021 года в Киев перебросили оборудование на сумму $31,7 млрд.
  • Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI) — программа финансирования под эгидой Пентагона, в рамках которой США закупают военную технику у оборонно-промышленных компаний.
  • Программа оказания финансовой военной помощи иностранным государствам (Foreign Military Financing — FMF), за которую отвечает Госдепартамент. Она позволяет странам-партнерам получать технику, услуги и обучение; источник финансирования — FMF, средства предоставляют на основе либо безвозвратного гранта, либо прямо кредита.

Из пакета военной помощи Украине, одобренного в период президентства Джо Байдена, еще не израсходованы порядка $4 млрд. Республиканская администрация новых пакетов не одобряла.

По оценке Кильского института мировой экономики (Германия), Украина в последние три года получала «низкий, но стабильный объем иностранной помощи», большую часть которой предоставляла Европа. Институт разделяет помощь на военная и финансово-гуманитарную. В первой категории лидируют США — за три года они передали технику на €64 млрд, в то время как Европа — на €62 млрд. В финансовой и гуманитарной сфере перевес у Европы — €70 млрд против €50 млрд у США. По состоянию на декабрь 2024 года, общий объем иностранной поддержки Украины составляет €267 млрд.

Как это скажется на позициях Украины

В краткосрочной перспективе пауза в поставках мало повлияет на ситуацию, в долгосрочной же — очень сильно, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Все поставляется не день в день один к одному, поэтому какие-то запасы накоплены, — пояснил РБК эксперт свою точку зрения. — Но если приостановка поставок затянется, то это очень сильно скажется — по каким-то позициям через пару недель, по каким-то — через пару месяцев». США — основной поставщик вооружений для ВСУ, по части позиций они обеспечивают треть оборудования, по части — половину, по части — большинство, отмечает Крамник. «Это те же системы ПВО — прежде всего Patriot и NASAMS, которые используют американские ракеты, различное оборудование связи, радиолокационных систем. Все это важные вещи, без которых армия не способна функционировать. Так что это серьезно скажется на украинское боеспособности», — резюмировал эксперт.

Приостановка военной помощи — способ оказать давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам, считает глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. «Трамп замечательно ведет бизнес-дела, которые всегда связаны с давлением на другую сторону. Вполне возможно, что речь идет не о полной остановке, но именно о приостановке поставок, — сказал РБК эксперт. — Без американской помощи Украина не сможет долгое время вести боевые действия с достаточной интенсивностью и масштабом, даже несмотря на помощь европейцев. США — это основа как НАТО, так и системы евроатлантической безопасности».

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

При замороженной американской поддержке Киев сможет поддерживать текущий темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников. «Администрация Байдена в свои последние дни срочно направила вооружения на Украину, обеспечив страну большими запасами передового оружия, — отмечает телеканал. — Именно это сложное оружие — включая ракеты ATACMS большой дальности — позволило Украине нанести удар вглубь российской территории; эта стратегия может пострадать, если поставки будут приостановлены».

Тем временем под вопросом оказалась и военная помощь со стороны Евросоюза. По данным Politico, ЕС приостановил разработку нового пакета поддержки Киева на сумму €20 млрд, который предложила глава европейской дипломатии Кая Каллас, — из-за позиции Венгрии из документа, который будет обсуждаться на саммите ЕС 6 марта, исключили пункт о возобновлении военного финансирования Украины.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Economist рассказал о последствиях приостановки военной помощи США Киеву
Политика
Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США
Политика
МИД Польши заявил о приостановке США помощи Украине без консультаций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Иран отверг сценарий диалога с США по типу встречи Зеленского с ТрампомПолитика, 19:32
Вэнс назвал условие возобновления помощи УкраинеПолитика, 19:32
Что означает для Украины приостановка военной помощи СШАПолитика, 19:29
Пропустивший почти 40 матчей в НХЛ Чинахов вернулся в строй после травмыСпорт, 19:16
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» ТрампаПолитика, 19:14
Скончался несший служение в штурмовом отряде иеромонах Оптиной пустыниОбщество, 19:12
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действийПолитика, 18:59
Сийярто предсказал ошеломляющий ущерб ЕС от помощи Украине без СШАПолитика, 18:52
Минфин прокомментировал создание криптовалютных резервов в РоссииКрипто, 18:49
Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессомПолитика, 18:43
Клуб НХЛ извинился за сделанные в Турции шарфы для армянского вечераСпорт, 18:41
Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской областиПолитика, 18:38
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30