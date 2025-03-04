Что означает для Украины приостановка военной помощи США

США приостановили поставки оружия Киеву, сообщают американские СМИ. Так Дональд Трамп хочет принудить Владимира Зеленского к мирным переговорам. По оценкам экспертов, это решение серьезно осложнит положение украинцев на поле боя

Армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, США (Фото: Matt Rourke / Reuters)

Что известно о решении США

О том, что США решили приостановить военную поддержку Украины, американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили вечером 3 марта. По информации The New York Times, в этот день президент Дональд Трамп встречался с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом для обсуждения мер воздействия на Киев. Как уточняет Bloomberg со ссылкой на собеседников в Белом доме и Пентагоне, Белый дом приостанавливает военную помощь минимум до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрирует «добровольную приверженность миру»; ее возобновление администрация готова рассмотреть в том случае, если это, на ее взгляд, будет способствовать урегулированию конфликта.

Решение Вашингтона распространяется на всю военную технику, которая еще не находится на Украине, — в том числе на вооружения, которые уже находятся в пути, а также те, которые ожидают отправки в Польше.

Решение о приостановке последовало за публичной перепалкой, которая произошла между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда Зеленский заявил, что готов к перемирию, но только при условии, что Киеву предоставят гарантии безопасности. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности по отношению к США и заявили, что он не готов к миру.

Позднее Зеленский выразил сожаление, что разговор прошел таким образом, но приносить извинения не стал, а перепалка между двумя лидерами перешла в заочный формат. 3 марта Зеленский заявил The Associated Press, что до мирного соглашения «еще очень и очень далеко» и что «никто еще не начал делать шаги» на пути к нему. Трамп назвал это «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». «Этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал он в сети Truth Social. Приостановку помощи телеканал CNN назвал «наглядным признаком» того, как ухудшились отношения» Украины и США с тех пор, как Трамп вступил в должность.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — приводит Reuters слова представителя администрации президента США на условиях анонимности. По информации агентства, поставки прекратились 4 марта около 4:30 по мск. Информацию подтвердили в Польше — по словам премьера Дональда Туска, вооружения больше не идут через хаб в Жешуве на юго-востоке Польши.

В Киеве заявили об обратном. «По информации от министра обороны, помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации президента США, поступала Украине. И по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли, и на вчерашний вечер мы всю помощь получали. Утром, я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-либо изменения. Если бы были, я уверен, он бы сообщил, я бы об этом знал и вас проинформировал бы», — сказал 4 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль (цитата по «Зеркало недели»).

Позднее сообщения о приостановке помощи прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, для начала надо понять, какие конкретно программы перестанут работать (многие из них «уже были на этапе завершения»), и оценить, насколько реально получить аналоги американского оружия у Европы. «Не забываем, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ военной поддержки со стороны США (в конце 2023 года конгресс заблокировал билль о военной помощи Киеву. — РБК) и она умеет адаптироваться к таким ситуациям, — написал Подоляк в Telegram. — Так что проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерского сотрудничества, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами».

Как США предоставляли Украине военную помощь По информации Госдепартамента, за время конфликта Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на $65,9 млрд. В списке вооружений несколько десятков наименований для наземных, воздушных и морских войск — в их числе три батареи системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, более 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, более 3 тыс. зенитных ракет Stinger, 31 танк Abrams, более 10 тыс. противотанковых систем Javelin, более 500 млн патронов и гранат и т.д. Для помощи Киеву США использовали несколько механизмов. Президентское право передачи (Presidential Drawdown Authority — PDA), которое позволяет президенту быстро, без одобрения конгресса, передавать оружие из американских арсеналов. В рамках этого механизма с августа 2021 года в Киев перебросили оборудование на сумму $31,7 млрд.

Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI) — программа финансирования под эгидой Пентагона, в рамках которой США закупают военную технику у оборонно-промышленных компаний.

Программа оказания финансовой военной помощи иностранным государствам (Foreign Military Financing — FMF), за которую отвечает Госдепартамент. Она позволяет странам-партнерам получать технику, услуги и обучение; источник финансирования — FMF, средства предоставляют на основе либо безвозвратного гранта, либо прямо кредита. Из пакета военной помощи Украине, одобренного в период президентства Джо Байдена, еще не израсходованы порядка $4 млрд. Республиканская администрация новых пакетов не одобряла.

По оценке Кильского института мировой экономики (Германия), Украина в последние три года получала «низкий, но стабильный объем иностранной помощи», большую часть которой предоставляла Европа. Институт разделяет помощь на военная и финансово-гуманитарную. В первой категории лидируют США — за три года они передали технику на €64 млрд, в то время как Европа — на €62 млрд. В финансовой и гуманитарной сфере перевес у Европы — €70 млрд против €50 млрд у США. По состоянию на декабрь 2024 года, общий объем иностранной поддержки Украины составляет €267 млрд.

Как это скажется на позициях Украины

В краткосрочной перспективе пауза в поставках мало повлияет на ситуацию, в долгосрочной же — очень сильно, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Все поставляется не день в день один к одному, поэтому какие-то запасы накоплены, — пояснил РБК эксперт свою точку зрения. — Но если приостановка поставок затянется, то это очень сильно скажется — по каким-то позициям через пару недель, по каким-то — через пару месяцев». США — основной поставщик вооружений для ВСУ, по части позиций они обеспечивают треть оборудования, по части — половину, по части — большинство, отмечает Крамник. «Это те же системы ПВО — прежде всего Patriot и NASAMS, которые используют американские ракеты, различное оборудование связи, радиолокационных систем. Все это важные вещи, без которых армия не способна функционировать. Так что это серьезно скажется на украинское боеспособности», — резюмировал эксперт.

Приостановка военной помощи — способ оказать давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам, считает глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. «Трамп замечательно ведет бизнес-дела, которые всегда связаны с давлением на другую сторону. Вполне возможно, что речь идет не о полной остановке, но именно о приостановке поставок, — сказал РБК эксперт. — Без американской помощи Украина не сможет долгое время вести боевые действия с достаточной интенсивностью и масштабом, даже несмотря на помощь европейцев. США — это основа как НАТО, так и системы евроатлантической безопасности».

При замороженной американской поддержке Киев сможет поддерживать текущий темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников. «Администрация Байдена в свои последние дни срочно направила вооружения на Украину, обеспечив страну большими запасами передового оружия, — отмечает телеканал. — Именно это сложное оружие — включая ракеты ATACMS большой дальности — позволило Украине нанести удар вглубь российской территории; эта стратегия может пострадать, если поставки будут приостановлены».

Тем временем под вопросом оказалась и военная помощь со стороны Евросоюза. По данным Politico, ЕС приостановил разработку нового пакета поддержки Киева на сумму €20 млрд, который предложила глава европейской дипломатии Кая Каллас, — из-за позиции Венгрии из документа, который будет обсуждаться на саммите ЕС 6 марта, исключили пункт о возобновлении военного финансирования Украины.