Песков пообещал своевременно сообщить о визите Уиткоффа в Россию

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кремль сообщит о возможном прибытии спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».



«Мы своевременно проинформируем», — ответил он на вопрос журналиста.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Уиткоффа встретиться с президентом Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча запланирована на эту неделю.

Ранее сообщения о возможном визите Уиткоффа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», — сказала она.



Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля . России тогда передали Александра Винника . Уиткофф рассказывал , что провел «много времени» с Путиным.

Уиткофф будет присутствовать и на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии. Помимо него, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. В Вашингтоне заявили, что цель переговоров — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. От итогов будет зависеть возобновление военной помощи США Украине, сообщал Рубио.

CNN писал, что американские чиновники встретятся и с российскими дипломатами, но в российском МИДе заявили, что нового раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано. Первые прошли 18 февраля в Эр-Рияде.