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Военная операция на Украине ,  
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Песков пообещал своевременно сообщить о визите Уиткоффа в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кремль сообщит о возможном прибытии спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы своевременно проинформируем», — ответил он на вопрос журналиста.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Уиткоффа встретиться с президентом Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, встреча запланирована на эту неделю.

Ранее сообщения о возможном визите Уиткоффа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно», — сказала она.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Марко Рубио

Это будет уже второй визит спецпосланника Трампа в Москву: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника. Уиткофф рассказывал, что провел «много времени» с Путиным.

Уиткофф будет присутствовать и на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии. Помимо него, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. В Вашингтоне заявили, что цель переговоров — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. От итогов будет зависеть возобновление военной помощи США Украине, сообщал Рубио.

CNN писал, что американские чиновники встретятся и с российскими дипломатами, но в российском МИДе заявили, что нового раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии на этой неделе не запланировано. Первые прошли 18 февраля в Эр-Рияде.

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Стив Уиткофф Владимир Путин Украина Россия Дональд Трамп МИД Мария Захарова
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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