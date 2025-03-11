Крупнейшая атака беспилотников на Россию. Главное

В Подмосковье два человека погибли, 18 получили ранения. Собянин заявил о самой массированной атаке дронов на столичный регион. Главное о крупнейшей атаке дронов — в материале РБК

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В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них двое скончались, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Главное о налете дронов — в материале РБК.

По данным Минобороны на 08:22, над Московской областью ПВО перехватила и уничтожила 91 беспилотник, над Курской — 126, над Брянской — 38, над Белгородской 25, над Рязанской — 22, над Калужской — десять, над Липецкой и Орловской — по восемь, над Воронежской — шесть, над Нижегородской — три.

Москва и Московская область

Об отражении первых атак беспилотников, которые летели в сторону столицы, Собянин сообщил в 04:35 мск. Дроны сбили в том числе в Раменском и Домодедово.

В 06:16 Собянин рассказал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника оказалась «незначительно повреждена» кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово (Южный административный округ).

Днем 11 марта в ГУ МЧС по Москве сообщили РБК, что в Капотне обнаружили обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью, его обезвредили. В «Мострансавто» сообщали, что из-за обнаружения дрона перекрывалось движение в сторону Дзержинского на улице Капотня.

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Всего по состоянию на 08:52 мск на подлете к столице сбито 74 беспилотника, это «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», сказал Собянин.

При падении обломков сбитого дрона на парковку рядом с производственным комплексом компании «Мираторг» в Домодедово погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы. На самой парковке начался пожар, сгорело 20 автомобилей, сообщил подмосковный губернатор Воробьев. Позднее он уточнил, что повреждены около 40 машин.

Еще один погибший в Подмосковье — 50-летний мужчина, он был доставлен в больницу Видного и там скончался. Позднее в «Мираторге» сообщили, что второй погибший — тоже сотрудник компании. Семьям мужчин «Мираторг» пообещал выплатить по 1,5 млн руб. О выплате по 1 млн руб. также объявил губернатор Воробьев.

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Обломки дрона также упали в частный сектор в Домодедово: в деревне Котляково пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил глава региона.

.В ЖК «Пригород Лесное» в Видном (Ленинский городской округ) при падении обломков беспилотников пострадали шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, врачи оказывают им помощь. В Ленинском округе также обломки дронов упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», там пострадавших нет, рассказал Воробьев.

В Раменском за медпомощью обратились пять человек, госпитализация им не потребовалась. Повреждены семь квартир в жилом доме на Северном шоссе. Беспилотник попал в частный дом в селе Софьино, загорелась крыша, пожар уже локализован, сообщил подмосковный губернатор.

В результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 20 человек (в том числе трое детей), двое из них скончались, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок, — в состоянии средней и легкой степени тяжести, сказали в ведомстве.

Вызовы по поводу беспилотников также поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, там работают оперативные службы, рассказал Воробьев.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковском и Шереметьево, сообщила Росавиация. В Шереметьево ограничения к 09:00 мск сняты, в остальных аэропортах — к 10:15.

Последствия атак на другие регионы России

В Калужской области атаке дронов подверглись Кировский, Сухиничский, Перемышльский, а также Тарусский и Жуковский районы. В общей сложности сбиты восемь дронов. Пострадавших нет, в Перемышльском районе в результате падения дрона произошло возгорание строения, в Жуковском повреждены окна в жилом доме.

В Белгородской области при атаке беспилотников повреждены дома в поселке Майский, селе Нечаевка, в городе Валуйки, в селах Доброе и Муром. Из-за повреждения ЛЭП в поселке Красная Яруга 36 населенных пунктов остались без света, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

В Липецкой области беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, пострадал житель Владимира, его госпитализировали, также повреждены четыре автомобиля, на дороге перекрывали движение, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Во Владимирской области подавили четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Авдеев. Два из них были подавлены в Киржачском районе, еще один упал в Александровском районе. Четвертый упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, уточнил Авдеев.

Временные ограничения на полеты ночью вводились в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, сообщала Росавиация.

Следственный комитет по факту массированной атаки дронов на российские регионы возбудил уголовное дело, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

На фоне переговоров

11 марта в Саудовской Аравии начинаются первые публичные переговоры США и Украины после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. По информации The Financial Times, Киев планирует предложить «частичное перемирие». «Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море», — прояснил 10 марта суть украинского предложения советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

Представитель МИД России Мария Захарова связала атаку дронов с визитом в Москву главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. «Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ». Это его первый за более чем 3,5 года визит в Москву.

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Днем 11 марта Синирлиоглу приехал осмотреть повреждения жилых домов в Видном после атаки украинских дронов, фото с ним с места происшествия опубликовала Захарова в своем телеграм-канале.