С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии Киев предлагает «частичное перемирие» в воздухе и на воде

США требуют от Украины подтверждения готовности к перемирию, Киев предлагает прекращение огня в воздухе и на море. Как ожидается, стороны попытаются согласовать позиции на переговорах в Джидде. Подробнее — в материале РБК

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) должны пройти переговоры США и Украины. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, в нее войдут советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф; украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак, в нее войдут заместитель Ермака Павел Палиса, министры иностранных дел Андрей Сибига и обороны Рустем Умеров.

Это первые публичные контакты двух стран после публичной перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. После нее США сначала приостановили поставки Украине вооружений, а затем перестали предоставлять ей развединформацию. Также под вопросом оказалась сделка по украинским ресурсам, которую Зеленский и Трамп должны были подписать в Вашингтоне. Хотя обе стороны продолжают утверждать, что заинтересованы в ней, соответствующее соглашении до сих пор не подписано.

Накануне переговоров Уиткофф сообщил, что Зеленский направил Трампу письмо, в котором принес извинения за препирательства в Овальном кабинете. До этого украинский президент публично выражал сожаление, что разговор пошел в таком русле, но об извинениях речь не заводил. «Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — сказал Уиткофф в эфире Fox News 10 марта.

Зеленский провел 10 марта в Джидде переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Участвовать в переговорах 11 марта украинский лидер, судя по всему, не планирует.

С чем стороны подошли к переговорам

Трамп грядущие переговоры комментировал с оптимизмом. «Я верю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — сказал он 9 марта (цитаты по Reuters), отметив, что США «вот-вот» возобновят предоставление Киеву разведданных. Столь же оптимистично он оценил перспективы соглашения об использовании украинских природных ресурсов. «Они (украинцы. — РБК) подпишут сделку по минералам, но я хочу, чтобы они хотели мира. Они не продемонстрировали этого в той степени, в которой следовало бы», — уточнил Трамп.

После конфликта в Овальном кабинете Белый дом неоднократно обвинял Зеленского в том, что тот не хочет мира. Президент Украины отвергал вариант прекращения огня без предоставления гарантий безопасности и говорил, что до мирного соглашения «еще очень и очень далеко» и что «никто еще не начал делать шаги» к нему. «Дипломатия будет сильна только при сильных фронтовых позициях», — заявил он 9 марта на заседании ставки главнокомандующего, анонсировав свой визит в Саудовскую Аравию (Зеленский должен был посетить Эр-Рияд еще 19 февраля, но на фоне проходивших там переговоров России и США перенес поездку на неопределенный срок). «Надеемся на результаты, — сказал он о переговорах делегаций. — Это касается и приближения мира, и продолжения поддержки».

Свое видение урегулирования Зеленский изложил 6 марта на встрече Евросовета в Брюсселе — по его словам, сначала Россия должна прекратить удары по энергетической инфраструктуре, после чего Киев готов заключить перемирие в воздухе и на воде, в Черном море, осуществить обмен пленными. По информации The Financial Times (FT), именно такое «частичное перемирие» украинская делегация собирается предложить в Джидде — Киев рассчитывает, что так удастся убедить Вашингтон в том, что Зеленский настроен на скорейшее завершение конфликта.

«Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать, — прояснил 10 марта в эфире телемарафона суть украинского предложения советник главы офиса президента Сергей Лещенко (цитата по изданию «Страна»). — Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше, где [президент России Владимир] Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев: подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее — и возобновить эту войну».

С какими конкретно требованиями в Джидду приехала американская делегация, не ясно. Некоторые детали раскрыл журналистам в самолете по пути в Джидду Марко Рубио — по его словам, и России, и Украине придется пойти на уступки. «Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — приводит его слова The New York Times. — Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году». По словам Рубио, Штаты не знают, «насколько стороны на самом деле далеки друг от друга». «Самое важное, к чему мы должны прийти, — это сильное понимание того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его в какой-то форме или виде», — сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что решить вопрос с поставками Украине помощи реально, но все зависит от переговоров в Джидде. По информации Bloomberg, США приостановили поставки оружия и передачу разведданных для того, чтобы убедить Украину «согласиться на частичное перемирие, которое бы позволило» начать переговоры о прекращении трехлетнего конфликта. Совпадает ли представление США о «частичном перемирии» с тем, как его видит Киев, агентство не уточняет. По его информации, советники Трампа одновременно обсуждают смягчение санкций против России, включая отмену ограничения цен на нефть.

Россия была бы готова обсудить перемирие, отмечает Bloomberg, ссылаясь на источники с российской стороны, — но только при условии, что будут четко понятны «рамочные принципы окончательного мирного соглашения». «Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие», — приводит агентство слова «осведомленного в этом вопросе» собеседника. Публично Москва временное перемирие и размещение на Украине миротворцев категорически отвергает. «Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие «передышки», «перегруппировки» — все это абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату. Размещение на Украине подразделений вооруженных сил абсолютно неприемлемо», — заявила 6 марта представитель МИД России Мария Захарова.

Насколько эти переговоры принципиальны для урегулирования

Западные СМИ называют переговоры в Джидде последней возможностью Киева восстановить отношения с США и убедить их возобновить поставки оружия. «Для Украины маячит опасная перспектива того, что проваленные переговоры могут вызвать еще большее давление со стороны Америки», — предупреждает The Economist со ссылкой на неназванных украинских представителей. По словам одного из собеседников, если США сохранят свой нынешний подход, Украина рискует оказаться в «серой зоне» и будет вынуждена «ради своего выживания применять более жесткую военную тактику». Впрочем, единства в этом вопросе в Киеве нет — другой собеседник The Economist отметил, что сейчас нет реальных признаков того, что США собираются полностью уйти из Украины и тем более из Европы.

«Тактика изменилась. Сейчас самое важное — нормализовать отношения с США, и если раньше приоритетом было получить гарантии безопасности и уже потом продвигать прекращение огня, то сейчас ясно, что в таком порядке этого не произойдет, — приводит FT слова украинского политолога Владимира Фесенко. — Трамп говорит, что Украина не хочет прекращения огня. Поэтому наша цель показать США, что мы готовы действовать как можно скорее и начать прямые переговоры с Россией».

По информации The Times, чтобы «избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете», за подготовку украинцев к переговорам взялась Великобритания — в минувшие выходные для консультирования украинской делегации в Киев приезжал советник премьер-министра Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он также общался с Уолтцем, а сам Стармер — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсекретарем НАТО Макром Рютте, который в ближайшие дни отправится в Вашингтон.

Фактически Киев предлагает «не перемирие, а временный мораторий на воздушные удары по инфраструктуре», пишет украинское издание «Страна»; по его оценке, расчет на то, что Россия это предложение отвергнет, после чего Украина и Европа скажут Трампу: «Вот видите, мы за мир, а Россия против. Поэтому возобновляйте Украине помощь, давайте больше оружия и вводите против РФ новые санкции для принуждения к миру, а война будет продолжаться».

«Отказ Трампа может привести к тяжелым последствиям. Как минимум — к невозобновлению помощи. Как максимум — к резкому ужесточению давления Вашингтона на Киев и к значительному ухудшению для Украины условий «мирной сделки». Собственно, именно допусловия к прекращению огня, если они будут выставлены американцами, могут сыграть немалую роль в том, какое решение примет Зеленский», — заключает издание.