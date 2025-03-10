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Военная операция на Украине ,  
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Дипломаты не увидели готовности США возобновить помощь Украине

CBS: дипломаты не увидели готовности США возобновить помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Признаков готовности США возобновить военную помощь при подписании ресурсной сделки с Киевом нет, сказали CBS дипломаты. Об этом писал и NBC, однако его собеседники были более оптимистичны из-за заявлений Киева и его шагов к миру
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, сообщили CBS несколько дипломатических источников.

Сам канал не исключил, что Трамп может желать большего, чем заключение сделки о доступе к украинским полезным ископаемым. О том, что республиканец дал понять это своим помощникам, также говорили NBC News два американских чиновника.

По словам собеседников телеканала, кроме подписания ресурсной сделки Трамп хочет увидеть изменение позиции украинского президента Владимира Зеленского по мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные. Кроме того, республиканец хочет, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост.

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Высокопоставленный представитель Госдепартамента, чьи слова приводит CBS, накануне сказал журналистам, что Вашингтон расценивает приезд украинской делегации на встречу в Саудовскую Аравию как «хороший признак того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед». Переговоры пройдут 11 марта, днем ранее Саудовскую Аравию посетит Зеленский.

Трамп приостановил всю военную помощь Украине 4 марта, тем не менее США продолжают обмениваться разведданными с Киевом в ограниченном режиме. Собеседники NBC, в отличие от дипломатов, с которыми поговорил CBS, выразили оптимизм по поводу возобновления военной помощи и обмена разведданными уже на следующей неделе. Они связали это с заявлением Зеленского о готовности «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», а также с его словами о работе над первыми шагами к этому. На возобновлении военной помощи настаивают и республиканцы в конгрессе.

Приостановке военной помощи Киеву от США предшествовали перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме, произошедшая в конце февраля, а также срыв подписания ресурсной сделки. Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц говорил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия».

Россия осуждает любую военную помощь Киеву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что приостановка США всей военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирным переговорам.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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