В СВР заявили, что Лондон испугался диалога России и США по Украине

Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило, что, по поступающим данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта.

Британские власти обеспокоены тем, что это может привести к неудаче британской стратегии «сдерживания» Москвы, ключевую роль в которой играет контроль над Украиной, считают в СВР.

«В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам», — сказано в сообщении.



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