В СВР заявили, что Лондон испугался диалога России и США по Украине
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило, что, по поступающим данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта.
Британские власти обеспокоены тем, что это может привести к неудаче британской стратегии «сдерживания» Москвы, ключевую роль в которой играет контроль над Украиной, считают в СВР.
«В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам», — сказано в сообщении.
В заявлении СВР также говорится, что по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон в правительстве Великобритании сделали вывод о незаинтересованности американской стороны в участии британцев в процессе переформатирования европейской и глобальной безопасности. По данным спецслужбы, в этой связи власти Великобритании считают «неотложным приоритетом» подрыв усилий администрации Трампа по завершению конфликта на Украине, в том числе путем поставок британского оружия Киеву.
После встречи с американским президентом в Вашингтоне 27 февраля Стармер заявил, что Великобритания готова отправить войска и самолеты для поддержания мира на Украине.
2 марта британский премьер сообщил, что Великобритания направит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО. 6 марта Reuters сообщило, что Франция и Великобритании вместе с Украиной рассчитывают «за несколько дней» закончить работу над планом по урегулированию конфликта и представить его Трампу.
Ранее 10 марта CNN сообщило о намерении представителей России и США провести новую встречу в Саудовской Аравии. Источник телеканала отметил, что она состоится отдельно от переговоров представителей США с украинскими представителями, запланированных на 11 марта. МИД России опроверг начало нового раунда переговоров.
Представители России и США уже встречались 18 февраля в Эр-Рияде, это были первые масштабные переговоры между двумя странами за несколько лет. В ходе встречи обсуждались пути урегулирования конфликта на Украина, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
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