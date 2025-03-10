Спецпосланник Трампа заявил об извинениях от Зеленского

Стив Уиткофф (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским коллегой Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме 28 февраля, заявил спецпосланник республиканца Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — сказал он, сочтя послание украинского президента с извинениями «прогрессом» (цитата по The Hill).

Во время встречи в Белом доме ожидалось подписание сделки о совместной добыче украинских полезных ископаемых. Однако между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возник спор. Последний обвинил Зеленского в неблагодарности за помощь США, Трамп — в неготовности к мирным переговорам. Украинская делегация покинула Белый дом досрочно.

4 марта, после прекращения поставок оружия от США, Зеленский в X выразил сожаление по поводу того, как прошла встреча с Трампом и Вэнсом, и заявил о намерении исправить ее последствия. «Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. <...> Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», — написал он.

Трамп, выступая после этого перед конгрессом, заявил о «письме» от Зеленского с сигналом о готовности к мирному урегулированию и подписанию ресурсной сделки. Однако посол Украины в США Оксана Маркова заявила, что речь идет об упомянутом выше посте украинского президента в X.

В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться «за предполагаемую ошибку, которой не было». «[Зеленский] был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет», — сказал он.

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины. По данным Financial Times, Киев попробует убедить Вашингтон возобновить военную помощь и обмен разведдаными, предложив «частичное прекращение огня» с Россией, которое затронет удары беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевые действия в Черном море. Зеленский до этого называл прекращение таких действий в числе первых шагов к миру.

Условием для возобновления военной помощи в Белом доме называли демонстрацию приверженности Киева к достижению мира. Bloomberg писал, что Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией.

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