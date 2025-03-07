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Военная операция на Украине ,  
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Саудовская Аравия подтвердила, что организует переговоры США и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Джидда,&nbsp;Саудовская Аравия
Джидда, Саудовская Аравия (Фото: Hoch Zwei / Global Look Press)

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной пройдут на следующей неделе в Джидде на западе Саудовской Аравии, сообщил в соцсети Х МИД страны.

Накануне журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии. Однако местом встречи Хайнрих назвала столицу страны Эр-Рияд.

США на встрече представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, уточнила журналистка. От Украины на переговоры поедет глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии
Политика
Эр-Рияд

Отношения США и Украины обострились после спора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который произошел 28 февраля в Белом доме. Из-за перепалки между главами государств тогда сорвалась ресурсная сделка.

Позднее Вашингтон приостановил поставки оружия и предоставление разведданных Киеву. Президент Украины после этого выразил сожаление, что встреча в Овальном кабинете «прошла не так, как предполагалось», и заверил, что готов работать над завершением конфликта.

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Теги
МИД Саудовской Аравии Украина США переговоры
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