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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле объяснили отсутствие прогресса в переговорах по перемирию

Советник премьера Израиля объяснил отсутствие прогресса по перемирию в Газе
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Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС 2023
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Эксклюзивы РБК
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман связал отсутствие прогресса с отказом ХАМАС сообщить имена заложников для обмена
Фото: Mohammed Torokman / Reuters
Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Отсутствие прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа связано с отказом палестинской радикальной группировки сообщить имена заложников, подлежащих обмену, рассказал РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Вместе с этим мы продолжаем переговорный процесс со странами-посредниками в надежде достичь соглашения по поводу наших похищенных», — сказал он.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящий момент продолжает военную операцию в секторе Газа, нацеленную в том числе на освобождение заложников. Вместе с тем израильские власти также продолжают вести переговоры с международными посредниками для достижения соглашения об обмене пленными. «На данную минуту, с сожалению, нет никаких изменений в статусе переговоров из-за отказа ХАМАСа от требования Израиля получить поименный список заложников, которые будут отпущены на первом этапе сделки», — объяснил Гендельман.

Ранее испанское агентство EFE сообщило, что Израиль и ХАМАС договорились по «базовым пунктам» соглашения о прекращении огня. Отмечалось, что в рамках сделки боевые действия будут приостановлены на 40 дней. За это время будут освобождены 40 израильских пленных: женщины, дети и мужчины старше 60 лет. Взамен Израиль отпустит 404 палестинских заключенных.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
ХАМАС Израиль перемирие
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