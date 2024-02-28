Зачем демократы запустили кампанию протестного голосования против Байдена

Прогрессивные члены Демпартии США развернули кампанию протестного голосования против Джо Байдена из-за его позиции по войне в Газе. Утрата поддержки этой части электората может обернуться его поражением в ноябре

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

27 февраля в штате Мичиган прошли очередные праймериз Демократической партии США. Как и на других внутрипартийных выборах, президент США Джо Байден одержал уверенную победу, набрав 81,1% голосов. При этом 13,3% голосов (или около 111 тыс.) получила «нейтральная» графа (англ. uncommitted). Столько на предыдущих двух праймериз не получал ни один из оппонентов 46-го президента (член палаты представителей США Дин Филлипс и уже снявшаяся с президентской гонки Марианна Уильямсон) — ни поодиночке, ни в сумме.

Как зародилось протестное голосование

Такие показатели стали результатом кампании протестного голосования «Слушайте Мичиган», развернутой в штате прогрессивными членами Демократической партии, выступающими против поддержки Израиля в войне в секторе Газа. The New York Times отмечает, что движение может даже получить голос одного из 117 делегатов штата, которые в конце августа отправятся на национальную конвенцию (съезд) в Чикаго, где Демократическая партия выдвинет своего официального кандидата на пост президента.

Кампанию поддержала член палаты представителей США от Мичигана, политик палестинского происхождения Рашида Тлаиб. «Я горжусь тем, что пришла сегодня на избирательный участок, взяла бюллетень Демократической партии и выбрала «нейтральную» графу», — заявила она. Кампанией «Слушайте Мичиган» руководит ее младшая сестра Лейла Элабед. Против Байдена также проголосовали порядка 40 мэров, чиновников и членов местных законодательных органов Мичигана.

В городе Дирборн, больше половины населения которого имеют арабское или североафриканское происхождение, призыв к протестному голосованию получил наибольший отклик: «нейтральную» графу выбрали 56% избирателей, тогда как за Байдена проголосовали около 40%. «Это большая победа для пропалестинского и антивоенного движения нашей страны», — заявил представитель «Слушайте Мичиган» Аббас Алави.

Первые попытки протестного голосования были предприняты еще перед праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января. Этот штат — один из немногих в США, где автоматически засчитываются голоса за вписанных от руки кандидатов, и противники войны в Газе предложили своим единомышленникам написать в бюллетенях слово «перемирие». Эту инициативу тогда поддержали около 1,5 тыс. избирателей (1,2% голосов). Но даже этот скромный результат организаторы сочли серьезным успехом, ведь кампания была развернута в самый последний момент и с минимальными ресурсами.

В Мичигане у противников поддержки Израиля было больше времени: организация «Слушайте Мичиган» была создана за три недели до голосования и смогла заручиться поддержкой большого числа местных политиков. CNN отмечает, что успех протестного голосования в Мичигане может подтолкнуть активистов в других штатах, где в ближайшие месяцы пройдут праймериз, запустить аналогичные кампании. Телеканал отмечает, что с подобной инициативой уже выступили прогрессивные демократы из Миннесоты, где также проживает большое число мусульман. Голосование в этом штате пройдет 5 марта.

На что рассчитывают организаторы кампании

С помощью протестного голосования участники кампании, по их словам, хотят заставить президента США прислушаться к их требованиям. «Это не кампания против Байдена. Это гуманитарное голосование. Это протестное голосование. Это голосование говорит Байдену и его администрации, что мы верим в спасение жизней», — сказала CNN Лейла Элабед.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер заявила, что любой голос, отданный не за Байдена, означает поддержку второго президентства Трампа, однако в «Слушайте Мичиган» с этим не согласны. Как отмечается на официальной странице движения, кампания запущена во время праймериз, чтобы «быть услышанными человеком, претендующим на лидерство в нашей партии». «Мы прекрасно понимаем, что Трамп нам не друг. До ноября еще много времени, чтобы Байден изменил свою политику и заручился поддержкой избирателей-демократов», — поясняется на сайте организации.

Дирборн, штат Мичиган, США (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Участники движения подчеркнули, что Байден не сможет вернуть их доверие, если продолжит «финансировать войну и геноцид в Газе». По их словам, президент США перестал представлять интересы обширной части сторонников Демократической партии, выступающих за перемирие в секторе Газа и прекращение военной помощи Израилю. «Он не представляет интересы молодых людей, которые выдвинули его на пост президента и пришли на промежуточные выборы, а теперь протестуют против его политики на улицах», — утверждают авторы инициативы.

Согласно опросу, проведенному американским Институтом социальной политики и взаимопонимания в феврале, порядка 78% сторонников Демократической партии поддерживают заключение длительного перемирия в секторе Газа. Такого мнения придерживаются в том числе 57% демократов еврейского происхождения.

В ночь на 28 февраля Байден опубликовал заявление, в котором поблагодарил жителей Мичигана за отданные за него голоса, но ни словом не упомянул ни протестное голосование, ни войну между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Неназванный советник его предвыборного штаба заявил CNN, что президент разделяет устремления тех, кто выбрал «нейтральную» графу, и тоже хочет «положить конец насилию и достичь длительного мира».

Ранее Байден также выразил надежду, что уже к 4 марта США сможет достичь соглашения о перемирии в секторе Газа на священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается 10 марта. Однако перспективы полноценного урегулирования конфликта пока выглядят туманными: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что перемирие будет носить лишь временный характер, а израильская армия настроена продолжать боевые действия до полного уничтожения ХАМАС.

Как протестное голосование повлияет на шансы Байдена на переизбрание

Кампания противников войны в секторе Газа будет иметь минимальное влияние на формальное выдвижение Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Действующий глава государства традиционно не сталкивается со сколько-нибудь значимой оппозицией внутри своей партии — вот и сейчас никто из крупных политиков, кто действительно мог бы побороться с Байденом за право попасть в бюллетени 5 ноября, не стал выдвигать свою кандидатуру.

Автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон покинула президентскую гонку в начале февраля, а единственный остающийся конкурент Байдена, член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, раз за разом демонстрирует все более скромные результаты. Если в Нью-Гэмпшире он набрал чуть менее 20% голосов, то в Мичигане — всего 2,7%, уступив даже Уильямсон (бюллетени для праймериз были отпечатаны еще до того, как она снялась с выборов), которая получила 3% голосов.

Таким образом, если обойдется без форс-мажорных обстоятельств вроде серьезной болезни, Байден практически наверняка будет представлять Демократическую партию США на президентских выборах. Со столь же высокой долей вероятности Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а значит, ноябрь 2024 года станет «переигровкой» ноября 2020-го. И уже на этом этапе протестное голосование из-за войны в Газе может стать серьезной головной болью для Байдена.

Как и в прошлую президентскую кампанию, для того чтобы склонить чашу весов в пользу Байдена или Трампа, может хватить даже незначительного перевеса голосов в «колеблющихся штатах», где позиции республиканцев и демократов примерно равны. Один из них — как раз Мичиган, и утрата действующим президентом поддержки среди арабской диаспоры может стоить ему победы в общенациональном голосовании. В штате проживает около 310 тыс. американцев арабского или североафриканского происхождения, и в 2020 году Байден набрал в Мичигане всего на 150 тыс. голосов больше, чем Трамп.

Ставки предельно высоки, поскольку крайне вероятно, что кандидат, который победит в Мичигане осенью, вернется в Белый дом на второй срок, полагает CNN. «Если тысячи избирателей, выбравших «нейтральную» графу, не вернутся к Байдену или не останутся дома в ноябре, они могут оказать огромное влияние на судьбу Белого дома», — отмечает телеканал.