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Выборы президента США ,  
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Зачем демократы запустили кампанию протестного голосования против Байдена

Праймериз в Мичигане могут запустить волну аналогичных акций в остальных штатах
Демократы организовали протестное голосование против Джо Байдена из-за Газы
Сюжет
Выборы президента США
Прогрессивные члены Демпартии США развернули кампанию протестного голосования против Джо Байдена из-за его позиции по войне в Газе. Утрата поддержки этой части электората может обернуться его поражением в ноябре
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

27 февраля в штате Мичиган прошли очередные праймериз Демократической партии США. Как и на других внутрипартийных выборах, президент США Джо Байден одержал уверенную победу, набрав 81,1% голосов. При этом 13,3% голосов (или около 111 тыс.) получила «нейтральная» графа (англ. uncommitted). Столько на предыдущих двух праймериз не получал ни один из оппонентов 46-го президента (член палаты представителей США Дин Филлипс и уже снявшаяся с президентской гонки Марианна Уильямсон) — ни поодиночке, ни в сумме.

Как зародилось протестное голосование

Такие показатели стали результатом кампании протестного голосования «Слушайте Мичиган», развернутой в штате прогрессивными членами Демократической партии, выступающими против поддержки Израиля в войне в секторе Газа. The New York Times отмечает, что движение может даже получить голос одного из 117 делегатов штата, которые в конце августа отправятся на национальную конвенцию (съезд) в Чикаго, где Демократическая партия выдвинет своего официального кандидата на пост президента.

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Кампанию поддержала член палаты представителей США от Мичигана, политик палестинского происхождения Рашида Тлаиб. «Я горжусь тем, что пришла сегодня на избирательный участок, взяла бюллетень Демократической партии и выбрала «нейтральную» графу», — заявила она. Кампанией «Слушайте Мичиган» руководит ее младшая сестра Лейла Элабед. Против Байдена также проголосовали порядка 40 мэров, чиновников и членов местных законодательных органов Мичигана.

В городе Дирборн, больше половины населения которого имеют арабское или североафриканское происхождение, призыв к протестному голосованию получил наибольший отклик: «нейтральную» графу выбрали 56% избирателей, тогда как за Байдена проголосовали около 40%. «Это большая победа для пропалестинского и антивоенного движения нашей страны», — заявил представитель «Слушайте Мичиган» Аббас Алави.

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Первые попытки протестного голосования были предприняты еще перед праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января. Этот штат — один из немногих в США, где автоматически засчитываются голоса за вписанных от руки кандидатов, и противники войны в Газе предложили своим единомышленникам написать в бюллетенях слово «перемирие». Эту инициативу тогда поддержали около 1,5 тыс. избирателей (1,2% голосов). Но даже этот скромный результат организаторы сочли серьезным успехом, ведь кампания была развернута в самый последний момент и с минимальными ресурсами.

В Мичигане у противников поддержки Израиля было больше времени: организация «Слушайте Мичиган» была создана за три недели до голосования и смогла заручиться поддержкой большого числа местных политиков. CNN отмечает, что успех протестного голосования в Мичигане может подтолкнуть активистов в других штатах, где в ближайшие месяцы пройдут праймериз, запустить аналогичные кампании. Телеканал отмечает, что с подобной инициативой уже выступили прогрессивные демократы из Миннесоты, где также проживает большое число мусульман. Голосование в этом штате пройдет 5 марта.

На что рассчитывают организаторы кампании

С помощью протестного голосования участники кампании, по их словам, хотят заставить президента США прислушаться к их требованиям. «Это не кампания против Байдена. Это гуманитарное голосование. Это протестное голосование. Это голосование говорит Байдену и его администрации, что мы верим в спасение жизней», — сказала CNN Лейла Элабед.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер заявила, что любой голос, отданный не за Байдена, означает поддержку второго президентства Трампа, однако в «Слушайте Мичиган» с этим не согласны. Как отмечается на официальной странице движения, кампания запущена во время праймериз, чтобы «быть услышанными человеком, претендующим на лидерство в нашей партии». «Мы прекрасно понимаем, что Трамп нам не друг. До ноября еще много времени, чтобы Байден изменил свою политику и заручился поддержкой избирателей-демократов», — поясняется на сайте организации.

Дирборн, штат Мичиган, США
Дирборн, штат Мичиган, США
(Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Участники движения подчеркнули, что Байден не сможет вернуть их доверие, если продолжит «финансировать войну и геноцид в Газе». По их словам, президент США перестал представлять интересы обширной части сторонников Демократической партии, выступающих за перемирие в секторе Газа и прекращение военной помощи Израилю. «Он не представляет интересы молодых людей, которые выдвинули его на пост президента и пришли на промежуточные выборы, а теперь протестуют против его политики на улицах», — утверждают авторы инициативы.

Согласно опросу, проведенному американским Институтом социальной политики и взаимопонимания в феврале, порядка 78% сторонников Демократической партии поддерживают заключение длительного перемирия в секторе Газа. Такого мнения придерживаются в том числе 57% демократов еврейского происхождения.

В ночь на 28 февраля Байден опубликовал заявление, в котором поблагодарил жителей Мичигана за отданные за него голоса, но ни словом не упомянул ни протестное голосование, ни войну между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Неназванный советник его предвыборного штаба заявил CNN, что президент разделяет устремления тех, кто выбрал «нейтральную» графу, и тоже хочет «положить конец насилию и достичь длительного мира».

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Ранее Байден также выразил надежду, что уже к 4 марта США сможет достичь соглашения о перемирии в секторе Газа на священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается 10 марта. Однако перспективы полноценного урегулирования конфликта пока выглядят туманными: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что перемирие будет носить лишь временный характер, а израильская армия настроена продолжать боевые действия до полного уничтожения ХАМАС.

Как протестное голосование повлияет на шансы Байдена на переизбрание

Кампания противников войны в секторе Газа будет иметь минимальное влияние на формальное выдвижение Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Действующий глава государства традиционно не сталкивается со сколько-нибудь значимой оппозицией внутри своей партии — вот и сейчас никто из крупных политиков, кто действительно мог бы побороться с Байденом за право попасть в бюллетени 5 ноября, не стал выдвигать свою кандидатуру.

Автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон покинула президентскую гонку в начале февраля, а единственный остающийся конкурент Байдена, член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, раз за разом демонстрирует все более скромные результаты. Если в Нью-Гэмпшире он набрал чуть менее 20% голосов, то в Мичигане — всего 2,7%, уступив даже Уильямсон (бюллетени для праймериз были отпечатаны еще до того, как она снялась с выборов), которая получила 3% голосов.

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Таким образом, если обойдется без форс-мажорных обстоятельств вроде серьезной болезни, Байден практически наверняка будет представлять Демократическую партию США на президентских выборах. Со столь же высокой долей вероятности Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а значит, ноябрь 2024 года станет «переигровкой» ноября 2020-го. И уже на этом этапе протестное голосование из-за войны в Газе может стать серьезной головной болью для Байдена.

Как и в прошлую президентскую кампанию, для того чтобы склонить чашу весов в пользу Байдена или Трампа, может хватить даже незначительного перевеса голосов в «колеблющихся штатах», где позиции республиканцев и демократов примерно равны. Один из них — как раз Мичиган, и утрата действующим президентом поддержки среди арабской диаспоры может стоить ему победы в общенациональном голосовании. В штате проживает около 310 тыс. американцев арабского или североафриканского происхождения, и в 2020 году Байден набрал в Мичигане всего на 150 тыс. голосов больше, чем Трамп.

Ставки предельно высоки, поскольку крайне вероятно, что кандидат, который победит в Мичигане осенью, вернется в Белый дом на второй срок, полагает CNN. «Если тысячи избирателей, выбравших «нейтральную» графу, не вернутся к Байдену или не останутся дома в ноябре, они могут оказать огромное влияние на судьбу Белого дома», — отмечает телеканал.

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выборы президента США Демократическая партия США Джо Байден праймериз Мичиган палестино-израильский конфликт сектор Газа
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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