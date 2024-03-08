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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден объявил о строительстве порта в секторе Газа для приема гумпомощи

Джо Байден объявил о строительстве США порта в секторе Газа для приема гумпомощи
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Порт на средиземноморском побережье сектора Газа построят американские военные. Байден призвал Израиль внести вклад в увеличение поставок помощи палестинцам. Война в регионе идет уже шестой месяц
Джо Байден выступает в конгрессе
Джо Байден выступает в конгрессе (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США возведут временный порт на средиземноморском побережье сектора Газа, чтобы доставлять гуманитарную помощь. Об этом президент США Джо Байден заявил в своем ежегодном послании к конгрессу.

«Я поручаю вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию временного причала в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, медикаментами и временными убежищами», — сказал он.

По словам президента, таким образом объемы поставок гумпомощи будут увеличены. Он призвал Израиль внести в это свой вклад — нарастить поставки и не допускать, чтобы гуманитарные работники попадали под огонь.

Байден подчеркнул, что американских военных не будет «на земле» в Газе. Он отметил, что защита жизней является приоритетом, а единственное решение конфликта — создание двух государств в регионе.

Десятки палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в Газе
Политика
Фото:Kosay Al Nemer / Reuters

США и другие страны практикуют еще один способ доставки гумпомощи в Газу — самолетами. В начале марта в Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили, что провели подобную операцию совместно с Королевскими ВВС Иордании. Американские самолеты C-130 сбросили более 38 тыс. порций еды вдоль береговой линии Газы.

Также с помощью авиации помощь в регион направляют ОАЭ и Египет. Свою операцию под названием «Птицы добра» они реализуют с ноября прошлого года, в марте три самолета доставили 38 т продовольствия и медикаментов, всего же направлено 116 т.

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29 февраля представители сферы здравоохранения сектора Газа сообщили телеканалу Al Jazeera о гибели более сотни палестинцев, ожидавших продовольственной помощи к юго-западу от города Газа. По версии израильской стороны, десятки жителей Газы погибли в результате давки, возникшей при раздаче гуманитарной помощи.

В израильской армии заявили, что военные не стреляли по людям, окружившим гуманитарный конвой, а сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы разогнать толпу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил инцидент, по его словам, в результате него погибли более ста человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден сектор Газа гуманитарная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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