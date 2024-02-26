В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа

Израильские военные создадут гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей в северные и центральные части сектора Газа после того, как их окончательно зачистят от боевиков ХАМАС

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Эвакуация мирного населения с юга сектора Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести завершающий этап наступательной операции, займет до двух недель, рассказал РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Соответствующий план был представлен израильскому военному кабинету вечером 25 февраля.

«План эвакуации мирного населения из зон боевых действий в Газе предусматривает его перемещение в центральную и северную части сектора по специальным гуманитарным коридорам, после того как предполагаемые участки для перемещения будут полностью зачищены от боевиков ХАМАСа», — пояснил Гендельман.

The Times of Israel писала, что рассмотренный израильским кабмином также предусматривал поставки палестинскому мирному населению гуманитарной помощи таким образом, чтобы предотвратить грабежи, ранее зафиксированные в северных и других районах палестинского эксклава.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден пока не был проинформирован о плане израильских властей в отношении Рафаха. «Мы не считаем, что крупная военная операция должна проводиться в Рафахе, если нет четкого и выполнимого плана по защите этих гражданских лиц, доставке их в безопасное место и обеспечению их питанием, одеждой и жильем», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

О планах провести наземную операцию в Рафахе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил еще 9 февраля. Израильские власти полагают, что в подземных тоннелях на юге сектора Газа укрываются главари ХАМАС вместе с более чем 130 заложниками, взятыми в плен во время атаки 7 октября.

Готовящееся наступление на Рафах вызвало обеспокоенность не только у США, но и арабских соседей Израиля. Египет, в частности, пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, заключенных между странами в конце 1970-х годов. Министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри также выражал опасения, что израильские власти могут попытаться вытеснить палестинцев из Рафаха в Египет.

По данным гуманитарных организаций, в Рафахе укрывается около 1,4 млн палестинцев — значительная часть из них ранее бежала из своих домов на юг сектора Газа из-за боевых действий в северной части эксклава. Площадь населенного пункта составляет примерно 63 кв. км, это примерно одна шестая всей территории сектора Газа.

Основная часть гуманитарной помощи поступает через одноименный КПП на границе с Египтом, но в эксклаве все равно наблюдается острая нехватка продуктов питания. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, сообщило 23 февраля, что палестинцы перекрывают дорогу грузовикам с гуманитарной помощью в Рафахе и отбирают продукты, что свидетельствует об их уровне отчаяния и голода.