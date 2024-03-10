Нетаньяху ответил на слова Байдена о том, что он вредит Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что Нетаньяху вредит Израилю. Об этом пишет телеканал i24.

«Я не знаю, что имел в виду президент [Байден], но если он имел в виду то, что я веду политику против большинства израильской общественности и что это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», — сказал Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что его частную политику поддерживает подавляющее большинство израильтян, в том числе действия, направленные на борьбу с ХАМАС.

Нетаньяху вредит Израилю, поскольку настраивает остальной мир против страны, заявил ранее президент США Джо Байден. «По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль», — сказал он.

Американский лидер отметил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. По его словам, это особенно важно в связи с наступлением священного месяца Рамадан у мусульман.