В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками

ООН: боевики ХАМАС во время нападения на Израиль насиловали и сжигали тела

Есть «убедительные основания» полагать, что боевики ХАМАС во время на падения на Израиль насиловали, убивали и сжигали тела, сообщила спецпосланник ООН. Она также заявила, что захваченные ими заложники все еще подвергаются насилию

Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС

ООН обнаружила «убедительные основания» того, что случаи изнасилований, некрофилии и пыток имели место во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также доказательства насилия над захваченными боевиками заложниками. Об этом сообщила специальный представитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен, передает The Jerusalim Post.

«Есть убедительные основания полагать, что связанное с конфликтом сексуальное насилие имело место в нескольких местах во время нападений 7 октября, включая изнасилования и групповые изнасилования как минимум в трех местах, а именно: место проведения музыкального фестиваля «Нова» и его окрестности, 232-я магистраль и кибуц Реим», — сказала Паттен.

В обнаруженных ООН доказательствах, по ее словам, присутствуют «два случая изнасилования женских трупов», а также доказательства «жестоких массовых убийств» и сожжения тел, некоторые из которых были «полностью раздеты, связанны и застрелены».

Вместе с этим она заявила о «бесчеловечном» обращении с палестинцами, задержанными израильскими войсками на Западном Берегу, «включая сексуальное насилие в форме личных досмотров и угрозы изнасилования».

Как отмечает The Times of Israel, Паттен находилась в Израиле и на Западном Берегу в течение почти трех недель. Она успела встретиться с 34 лицами, включая выживших в результате нападения 7 октября и свидетелей. Ее команда также просмотрела 5 тыс. фотографий и «около 50 часов видеозаписей».

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября: по территории страны было выпущено несколько тысяч ракет, а боевики движения зашли в приграничные районы Израиля, начали захватывать заложников и уводить их в сектор Газа.

После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла». Также израильские власти неоднократно требовали от ООН признать ХАМАС террористической организацией, заявляя о бесчеловечных действиях группировки.

Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.