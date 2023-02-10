Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16

Истребители F-16 (Фото: Michel Porro / Getty Images)

Власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16, рассказала голландский министр обороны Кайса Оллонгрен, передает NOS.nl.

«Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. <...> И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье. Мы должны честно об этом сказать», — сказала Оллонгрен.

По ее словам, сперва украинским военным нужно будет пройти обучение по управлению истребителями. Кроме того, США должны выдать разрешение, так как являются производителем этих самолетов.

Глава Минобороны не стала исключать, что в перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. «Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как раньше», — отметила Оллонгрен.

Украина стала просить передать ей самолеты-истребители F-16 после того, как западные страны согласились поставить ей танки. США, Германия, Португалия уже отказались отправлять самолеты, при этом Франция и Великобритания это допускают. Финляндия также не исключает отправку боевых самолетов Киеву.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским британский премьер-министр Риши Сунак поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Представитель Сунака отмечал, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и речь не идет о поставках в ближайшее время.

В Кремле заявляли, что расценивают обсуждение просьбы Украины о поставках истребителей Лондоном как рост вовлеченности Британии и других стран в военный конфликт. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.