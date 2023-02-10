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Британские аналитики увидели мало смысла в передаче истребителей Украине

RUSI: передача Британией истребителей Украине стала бы очень дорогим символическим жестом
Речи о поставках истребителей F-35B быть не может и Лондон мог бы передать Киеву самолеты Typhoon, однако и здесь есть сложности и потенциальные проблемы, указывают военные аналитики

Нельзя исключать никаких вариантов при рассмотрении потенциальной помощи Украине, однако идея передачи британских истребителей Киеву имеет мало смысла в военном плане, считают эксперты Королевского института оборонных исследований (RUSI) Великобритании.

Британский премьер Риши Сунак попросил Минобороны подготовить предложения о предоставлении Киеву истребителей королевских Военно-воздушных сил Британии, чтобы помочь Украине защитить свое небо. В этом контексте, считают эксперты, речи о предоставлении истребителей F-35B быть не может в силу технических, политических и юридических причин и исходя из соображений безопасности.

Таким образом, остаются стоящие на вооружении британских ВВС самолеты Typhoon, в том числе те, которые должны быть выведены из эксплуатации примерно в 2025 году. Инициатива по их отправке может внести символический вклад в увеличение поставок западных самолетов Украине. Однако, говорится в материале, существуют значительные практические ограничения на любую поставку Typhoon из британских запасов и высокие издержки с точки зрения боеготовности ВВС Великобритании.

Украинская сторона предъявляет несколько ключевых требований к западным истребителям. Наиболее важная из них касается усиления возможностей противоракетной обороны. В то же время российские системы, в том числе С-400, могут угрожать истребителям на расстоянии более 100 км, даже на малых высотах, указывают эксперты.

Они также считают, что постепенное истощение запасов зенитно-ракетных комплексов у Киева позволило российским истребителям проводить патрулирование на больших высотах и относительно высоких скоростях, откуда они угрожают украинским самолетам, вертолетам и беспилотникам.

Typhoon сложен в обслуживании и для этого потребуется значительное количество специализированных британских подрядчиков и вспомогательного оборудования. Западные истребители, считают аналитики, обладают большей способностью оттеснять российские и сдерживать от попыток глубже проникнуть в воздушное пространство Украины. В то же время в условиях угрозы со стороны российских систем ПВО западным истребителям придется очень низко лететь, а это снизит дальность их ракет по сравнению с российскими, запускаемыми с гораздо большей высоты.

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