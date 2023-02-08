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Премьер Британии поручил изучить вопрос поставок истребителей Киеву

Премьер Британии Сунак поручил Минобороны изучить, какие истребители можно отправить Киеву
Окончательное решение еще не принято, хотя ранее Минобороны Британии не исключало поставок Киеву истребителей. Зеленский, выступив в парламенте страны, призвал «дать Украине крылья»
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву, сообщил журналистам представитель Даунинг-стрит. Он отметил, что окончательное решение еще не принято, но Уоллес «активно рассматривает» вопрос, передает Sky News.

По словам представителя канцелярии британского премьера, речь идет о долгосрочном решении, а не о помощи в краткосрочной перспективе, «в которой сейчас больше всего нуждается Украина». «Очевидно, другие страны продолжают дискуссию о поставках собственных истребителей, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики», — добавил он (цитата по Guardian).

Представитель Даунинг-стрит отметил, что Великобритания надеется этой весной принять на обучение первых украинских пилотов.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, он встретился с Сунаком, также его принял король Карл III. Украинский лидер выступил перед британским парламентом и подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Сунак сообщил, что Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев.

Несмотря на просьбы Украины, США и ЕС пока отказываются от поставок Киеву истребителей. Уоллес ранее не исключал отправку самолетов, но те, по его словам, не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро прекратить боевые действия. Поставку самолетов допускал и президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что это не должно снизить обороноспособность страны, а оружие не должно использоваться для ударов по территории России.

В российском МИДе заявили, что если Киев получит от Запада военные самолеты, это приведет к эскалации. 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
истребители Риши Сунак Бен Уоллес Великобритания Украина
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