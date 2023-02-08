Премьер Британии поручил изучить вопрос поставок истребителей Киеву

Окончательное решение еще не принято, хотя ранее Минобороны Британии не исключало поставок Киеву истребителей. Зеленский, выступив в парламенте страны, призвал «дать Украине крылья»

Риши Сунак (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву, сообщил журналистам представитель Даунинг-стрит. Он отметил, что окончательное решение еще не принято, но Уоллес «активно рассматривает» вопрос, передает Sky News.

По словам представителя канцелярии британского премьера, речь идет о долгосрочном решении, а не о помощи в краткосрочной перспективе, «в которой сейчас больше всего нуждается Украина». «Очевидно, другие страны продолжают дискуссию о поставках собственных истребителей, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики», — добавил он (цитата по Guardian).

Представитель Даунинг-стрит отметил, что Великобритания надеется этой весной принять на обучение первых украинских пилотов.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, он встретился с Сунаком, также его принял король Карл III. Украинский лидер выступил перед британским парламентом и подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Сунак сообщил, что Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев.

Несмотря на просьбы Украины, США и ЕС пока отказываются от поставок Киеву истребителей. Уоллес ранее не исключал отправку самолетов, но те, по его словам, не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро прекратить боевые действия. Поставку самолетов допускал и президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что это не должно снизить обороноспособность страны, а оружие не должно использоваться для ударов по территории России.

В российском МИДе заявили, что если Киев получит от Запада военные самолеты, это приведет к эскалации.