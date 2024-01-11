Запад поставил Украине комплексы Stinger времен войны в Афганистане

Киеву «крайне не хватает» ракет-перехватчиков, заявил Зеленский, украинская ПВО работает на пределе возможностей, отмечают эксперты. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Западные страны передали ВСУ переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, которые были выпущены во времена советской войны в Афганистане в 1980-х годах, передает CNN со ссылкой на украинских военнослужащих войск ПВО.

В своем материале телеканал рассказывает о мобильных подразделениях ВСУ, которые действуют в том числе для защиты инфраструктуры от дронов. Эти подразделения, отмечает CNN, представляют собой более дешевую и многочисленную оборону, в отличие от передовых западных систем, например Patriot, нацеленных на противодействие быстрым ракетам.

Алексей Мельник из киевского аналитического Центра Разумкова сказал телеканалу, что мишенями являются объекты оборонной промышленности. «И, хотя это официально не признается, значительная доля этих ракет достигла своих целей», — сказал он. Мельник также добавил, что украинская ПВО работает «на пределе своих возможностей».

Киев нуждается в большем количестве ракет-перехватчиков, которых, как заявил президент Владимир Зеленский, «крайне не хватает». По его словам, Украина сейчас не может производить современные системы ПВО вместе со своими партнерами.

Зеленский в конце прошлого года заявлял, что без помощи Запада ВСУ будут вынуждены отступать. Он сказал, что сосредоточен на получении дальнейшей помощи и убеждении союзников в необходимости продолжения поддержки.

Вопрос о продолжении помощи Украине пока не решен в США, где продолжаются споры между Белым домом и республиканцами в конгрессе по поводу бюджета. Президент Джо Байден запрашивал для Украины и Израиля в общей сложности $75 млрд, но согласовать эти траты пока не удалось. Кроме того, в Евросоюзе пока не смогли договориться о выделении финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на ближайшие четыре года из-за позиции Венгрии. Брюссель обсуждает варианты поддержки Киева другим путем, в том числе не из бюджетных средств ЕС.

Российские власти неоднократно критиковали западную военную помощь Киеву, отмечая, что это не повлияет на ход военной операции. Президент Владимир Путин в конце прошлого года отмечал, что Украина уже «почти ничего» не производит и получает вооружения от иностранных государств «на халяву». По его оценке, с начала контрнаступления ВСУ (президент называл его провальным) российские силы уничтожили 747 танков и порядка 2 тыс. бронированных машин. «Вот это и есть демилитаризация», — отметил он.