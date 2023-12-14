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Военная операция на Украине ,  
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В ЕК допустили, что договорятся о €50 млрд для Киева вопреки Венгрии

Еврокомиссар допустил, что ЕС договорится о €50 млрд для Киева вопреки Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева. Помимо средств для Украины в нем будут предусмотрены также деньги для защиты границ Венгрии
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Лидеры стран ЕС, скорее всего, на этой неделе достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать это решение, заявил в интервью Reuters еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева.

«Весной американское правительство попросило нас, что они хотели бы, чтобы мы возглавили долгосрочную поддержку Украины, это оказало бы своего рода внутреннее давление на палату представителей и сенат, чтобы они сделали что-то подобное», — сказал Хан.

Он предположил, что Венгрия в конце концов согласится, потому что это также касается и ее собственных интересов. Будапешт заинтересован в том, чтобы получить больше денег ЕС для защиты своих границ от нелегальных мигрантов. В проекте бюджета, помимо €50 млрд для Украины, предусмотрены дополнительные €15 млрд на эти цели, указывает агентство.

«Этот пакет [помощи] не только для Украины, в нем предусмотрены [средства] для защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, сегодняшних хороших друзей Венгрии», — отметил он.

Если договориться с Венгрией все-таки не удастся, то у ЕК есть «план B», признал Хан.

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Владимир Зеленский и Виктор Орбан (в центре)

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Накануне Брюссель пообещал выделить Будапешту около €10 млрд — треть замороженных в 2022 году денег. Средства для Венгрии заблокировали из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством в стране. Bloomberg назвал это «большой победой» премьер-министра Виктора Орбана. ЕК объявила о намерении предоставить Венгрии часть средств до саммита, на котором должны решить вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине в €50 млрд. Главный политический советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности его страны снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Будапешта (около €30 млрд). До этого Венгрия грозилась заблокировать выделение Украине $18 млрд в 2023 году.

В Кремле отмечали, что европейцам «становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», и что военная операция будет продолжаться, несмотря на помощь Киеву.

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Теги
Елена Чернышова
Еврокомиссия Венгрия помощь Украина
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