 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЕС нашли лазейку для помощи Украине без Венгрии

FT: страны ЕС обсуждают оказание экстренной помощи Украине без Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за позиции Венгрии, которая обещала заблокировать предложение Брюсселя выделить Украине €50 млрд, 26 стран ЕС обсуждают вариант внебюджетной поддержки Киева, сказали источники газеты
Владимир Зеленский и Виктор Орбан (в центре)
Владимир Зеленский и Виктор Орбан (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Европейские дипломаты обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины из внебюджетных источников на фоне обещания Венгрии применить вето на пакет поддержки, предложенный в рамках ЕС, пишет Financial Times (FT).

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что заблокирует предложение Еврокомиссии предоставить Киеву финансовую помощь на €50 млрд и не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите 14 декабря. Неспособность Евросоюза согласовать пакет помощи (его выделение требует поддержки всеми странами-членами) серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины, предупреждают украинские и европейские чиновники, указывает FT.

Поскольку время до саммита лидеров ЕС истекает, европейские дипломаты начали частные переговоры о возможности и технических деталях потенциального финансирования 26 странами союза (т.е. всеми, кроме Венгрии), сказали изданию источники, знакомые с обсуждениями. Такая помощь обеспечит Киев минимум на год, отмечает издание.

Венгрия исключила вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Политика
Петер Сийярто

В дискуссии участвуют чиновники Еврокомиссии и крупных государств ЕС, которые, как предполагается, возьмут на себя большую часть расходов. Инструмент помощи будет внебюджетным и на него потребуется больше времени, говорится в статье.

«Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — сказал собеседник газеты.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что Будапешт не изменит своей позиции по пакету помощи из европейского бюджета и не видит ни одного фактора поменять свое мнение. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев не имеет никаких гарантий получения €50 млрд в той или иной форме, а любая альтернатива такой помощи поставит под угрозу стабильность страны.

Читайте на РБК Pro
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
Дай Богл. Как уволенный менеджер основал инвестфонд с $7 трлн активов
Иностранные компании в России: пять мифов об их работе сегодня
«Новые девяностые»: какие активы сегодня могут принести доход
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Евросоюз Венгрия Украина финансирование вето Орбан
Материалы по теме
Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко
Политика
Виктора Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии Венгрии
Политика
FT сообщила о «разломе» между стратегиями военных и офиса Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 15:50
Видео поздравления космонавтов с орбиты с днем Конституции России Общество, 15:50
Путин дал участникам спецоперации право на приоритет в трудоустройстве Общество, 15:47
Заполярье, заповедники и цирконий: итоги года в охране природы РБК+, 15:43
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 15:38
Избитый турецкий судья заявил об угрозах убийством от президента клуба Спорт, 15:32
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 15:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Совкомбанк выходит на IPO вопреки ограничениям. Стоит ли участвовать Pro, 15:23
Стали известны призеры конкурса «Страна света-2023» Пресс-релиз, 15:23
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 15:15
Агент Захаряна заявил о закрытых для российских игроков АПЛ и бундеслиге Спорт, 15:11
Структура Вексельберга выступила против решения «Русала» по дивидендам Инвестиции, 15:10
Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 30 ноября Инвестиции, 15:05
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 15:04