В ЕС нашли лазейку для помощи Украине без Венгрии
Европейские дипломаты обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины из внебюджетных источников на фоне обещания Венгрии применить вето на пакет поддержки, предложенный в рамках ЕС, пишет Financial Times (FT).
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что заблокирует предложение Еврокомиссии предоставить Киеву финансовую помощь на €50 млрд и не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите 14 декабря. Неспособность Евросоюза согласовать пакет помощи (его выделение требует поддержки всеми странами-членами) серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины, предупреждают украинские и европейские чиновники, указывает FT.
Поскольку время до саммита лидеров ЕС истекает, европейские дипломаты начали частные переговоры о возможности и технических деталях потенциального финансирования 26 странами союза (т.е. всеми, кроме Венгрии), сказали изданию источники, знакомые с обсуждениями. Такая помощь обеспечит Киев минимум на год, отмечает издание.
В дискуссии участвуют чиновники Еврокомиссии и крупных государств ЕС, которые, как предполагается, возьмут на себя большую часть расходов. Инструмент помощи будет внебюджетным и на него потребуется больше времени, говорится в статье.
«Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — сказал собеседник газеты.
Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что Будапешт не изменит своей позиции по пакету помощи из европейского бюджета и не видит ни одного фактора поменять свое мнение. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев не имеет никаких гарантий получения €50 млрд в той или иной форме, а любая альтернатива такой помощи поставит под угрозу стабильность страны.