В ЕС нашли лазейку для помощи Украине без Венгрии

Из-за позиции Венгрии, которая обещала заблокировать предложение Брюсселя выделить Украине €50 млрд, 26 стран ЕС обсуждают вариант внебюджетной поддержки Киева, сказали источники газеты

Владимир Зеленский и Виктор Орбан (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Европейские дипломаты обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины из внебюджетных источников на фоне обещания Венгрии применить вето на пакет поддержки, предложенный в рамках ЕС, пишет Financial Times (FT).

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что заблокирует предложение Еврокомиссии предоставить Киеву финансовую помощь на €50 млрд и не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите 14 декабря. Неспособность Евросоюза согласовать пакет помощи (его выделение требует поддержки всеми странами-членами) серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины, предупреждают украинские и европейские чиновники, указывает FT.

Поскольку время до саммита лидеров ЕС истекает, европейские дипломаты начали частные переговоры о возможности и технических деталях потенциального финансирования 26 странами союза (т.е. всеми, кроме Венгрии), сказали изданию источники, знакомые с обсуждениями. Такая помощь обеспечит Киев минимум на год, отмечает издание.

В дискуссии участвуют чиновники Еврокомиссии и крупных государств ЕС, которые, как предполагается, возьмут на себя большую часть расходов. Инструмент помощи будет внебюджетным и на него потребуется больше времени, говорится в статье.

«Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — сказал собеседник газеты.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что Будапешт не изменит своей позиции по пакету помощи из европейского бюджета и не видит ни одного фактора поменять свое мнение. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев не имеет никаких гарантий получения €50 млрд в той или иной форме, а любая альтернатива такой помощи поставит под угрозу стабильность страны.