Зеленский предупредил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать

Из-за войны на Ближнем Востоке фокус внимания западных государств сместился, а без их поддержки Украины будет вынуждена отступать, заявил Зеленский. Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заверять западных союзников в необходимости продолжения поддержки, несмотря на то, что конфликт на Украине «зашел в тупик», пишет Bloomberg.

В разговоре с журналистами украинский лидер признал, что после начала войны Израиля и ХАМАС поддержка Украины сократилась, и что без помощи Запада ВСУ начнут отступать. «Наши поставки [оружия] сократились <...> Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — сказал Зеленский.

Как отмечает агентство, многомесячное контрнаступление ВСУ не принесло значимого результата, а на Украину уже пришли холода. В связи с этим, пишет Bloomberg, Зеленский был вынужден потратить последние недели, уверяя союзников в необходимости продолжения поддержки и готовности ВСУ продолжать бои этой зимой.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <...> Без поддержки мы будем отступать», — сказал украинский президент, отметив, что «фокус [западных государств] смещается» из-за войны на Ближнем Востоке.

В конце октября президент США Джо Байден предложил американскому конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала, 17 ноября закон о временном бюджете подписал президент Джо Байден.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в контексте новых пакетов помощи Белый дом уже вынужден принимать «трудные решения», поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. За неделю до этого он сообщил, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий.

Проблемы с оказанием помощи Киеву испытывает и Евросоюз. В его планах было к марту 2024 года предоставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155-мм, однако, как сообщил 14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на сегодня Брюссель может передать Украине лишь 300 тыс. таких снарядов. Тогда же министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что достичь поставленной цели в срок точно не удастся.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.