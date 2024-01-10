Роберт Фицо считает, что с нынешней стратегией Запада через два-три года ситуация не изменится, ЕС «станет легче на €50 млрд», кладбища на Украине продолжат заполняться погибшими солдатами, а Россия укрепит переговорную позицию

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters)

Стратегия Запада, который поставил кучу оружия и выделил миллиарды долларов Киеву, а также обложил Россию санкциями в ожидании, что украинский солдат принесет «голову русского медведя на подносе», не работает, заявил в колонке для издания Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он заявил, что с самого начала конфликта отвергал «черно-белое видение» ситуации, как у Вашингтона и Брюсселя, а также сказал, что кризис уходит корнями в 2014 год и в том числе связан с отношениями украинцев со своими русскими согражданами.

Москва, по его мнению, в 2022 году отреагировала на ситуацию с безопасностью и стремлением Украины в НАТО, а Запад вместо усилий для быстрого прекращения огня совершил большую ошибку, недооценив Россию. Фицо упомянул, что западные страны «по крайней мере в двух очень многообещающих случаях не позволил украинцам заключить перемирие на справедливых условиях».

«Вызывает шок, как Запад неоднократно ошибался в своей оценке ситуации в России», — продолжил словацкий премьер.

Москва, отметил он, контролирует свои новые территории, ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули, а санкции «повышают внутреннюю самодостаточность этой огромной страны». Украина, заявил Фицо, не способна на какое-либо контрнаступление и стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада. «Позиция украинского президента пошатнулась, в то время как президент России увеличивает и укрепит свою политическую поддержку», — пишет словацкий премьер.

Он отметил, что не станет говорить, что Россия не ощущает негативных последствий конфликта, но не в той степени, чтобы это могло разрушить ее, «как предсказывали западные планировщики».

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Фицо считает, что с большой вероятностью какое-то время на Украину будет поступать оружие и деньги, но это будет «безрезультатно». По его мнению, через два-три года «мы будем там, где находимся сейчас», только ЕС «станет легче на €50 млрд», а на украинских кладбищах будут еще больше погибших солдат.

Глава правительства Словакии считает, что переговорная позиция России не ухудшится, а, скорее, укрепится. По мнению Фицо, «всем абсолютно ясно», что кризис на Украине не имеет военного решения. Он выступил за то, чтобы славяне перестали воевать по геополитическим причинам, «как с американской, так и с российской стороны». Киев, по его словам, должен идти суверенным, а не «продиктованным» ему путем, а России нужны гарантии безопасности. Фицо также выразил мнение, что нужно вернуться к риторике, что ЕС и Россия в какой-то степени связаны и нуждаются в друг друге.

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии по итогам парламентских выборов в 2023 году. Этот пост он занял в третий раз (до этого руководил правительством в 2006-2010 и в 2012-2018 гг.). На встрече с премьер-министром Украины Денис Шмыгалем в декабре он исключил дальнейшие поставки Киеву оружия и боеприпасов, отметив, что не верит в военное решение конфликта. Газета The Washington Post называла Фицо «пророссийским популистом», в Верховной раде его охарактеризовали как «мини-Орбана» (венгерский премьер Виктор Орбан тоже называл не работающей стратегию Запада по Украине).

Российские власти неоднократно осуждали военную помощь Украине, отмечая, что это не повлияет на ход военной операции, а санкции США и ЕС называли незаконными и нелегитимными.

В начале января президент Владимир Путин называл Запад противником России, который с помощью Украины решает свои вопросы. Начало военной операции в феврале 2022 года он объяснял планами Киева вступить в НАТО, что, по его словам, угрожает безопасности России. Москва готова к переговорам, но с учетом своих интересов, говорил глава государства.