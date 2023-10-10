Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию

После выхода России из зерновой сделки Украина запустила временный коридор в Черном море. Но с поставками через Восточную Европу возникли проблемы. Путин говорил, что Россия вернется к сделке, если будут выполнены условия Москвы

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового коридора для экспорта украинского зерна через Молдавию и Румынию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский лидер находится с визитом в Румынии. Там он встретился и провел переговоры с президентом страны Клаусом Йоханнисом, в том числе об ускорении подготовки украинских пилотов по управлению F-16. После встречи президент Украины также анонсировал «хорошие новости об артиллерии и ПВО».

Зеленский назвал Украину и Румынию «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной». «Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию», – отметил он.

В июле Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются.

Президент Владимир Путин допускал, что Россия вернется к участию в сделке, но при условии выполнения ее требований. В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Украина после решения Москвы открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море, но предупреждала, что не может гарантировать их безопасность. Как минимум два судна добрались до Турции по этому коридору.

Весной препятствием для сухопутных поставок украинского зерна стала позиция стран Восточной Европы. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия пожаловались, что из-за потока продовольствия с Украины стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию стали стремительно расти. Еврокомиссия в мае временно запретила поставки пшеницы, кукурузы и других культур в эти страны, однако в сентябре отказалась продлевать эмбарго.

Польша, настаивающая, что действует в интересах своих фермеров, в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Аналогичное решение приняли Венгрия и Словакия.

Украина после этого обратилась в ВТО. В то же время Киев провел переговоры с Братиславой и достиг соглашения, что будет создана система лицензирования для поставок зерна. Вариант взаимодействия по зерну также был достигнут с Варшавой.