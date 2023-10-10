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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию

Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
Сюжет
Военная операция на Украине
После выхода России из зерновой сделки Украина запустила временный коридор в Черном море. Но с поставками через Восточную Европу возникли проблемы. Путин говорил, что Россия вернется к сделке, если будут выполнены условия Москвы
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового коридора для экспорта украинского зерна через Молдавию и Румынию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский лидер находится с визитом в Румынии. Там он встретился и провел переговоры с президентом страны Клаусом Йоханнисом, в том числе об ускорении подготовки украинских пилотов по управлению F-16. После встречи президент Украины также анонсировал «хорошие новости об артиллерии и ПВО».

Зеленский назвал Украину и Румынию «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной». «Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию», – отметил он.

В июле Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются.

Президент Владимир Путин допускал, что Россия вернется к участию в сделке, но при условии выполнения ее требований. В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Украина после решения Москвы открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море, но предупреждала, что не может гарантировать их безопасность. Как минимум два судна добрались до Турции по этому коридору.

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Весной препятствием для сухопутных поставок украинского зерна стала позиция стран Восточной Европы. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия пожаловались, что из-за потока продовольствия с Украины стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию стали стремительно расти. Еврокомиссия в мае временно запретила поставки пшеницы, кукурузы и других культур в эти страны, однако в сентябре отказалась продлевать эмбарго.

Польша, настаивающая, что действует в интересах своих фермеров, в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Аналогичное решение приняли Венгрия и Словакия.

Украина после этого обратилась в ВТО. В то же время Киев провел переговоры с Братиславой и достиг соглашения, что будет создана система лицензирования для поставок зерна. Вариант взаимодействия по зерну также был достигнут с Варшавой.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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