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Еврокомиссия отказалась от эмбарго на поставки украинского зерна

Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна
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Военная операция на Украине
ЕК отменила запрет на ввоз украинского зерна в граничащие с ней страны Евросоюза. Польша после этого заявила о введении собственного эмбарго, объяснив это защитой интересов польских фермеров
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна, действие которого истекает сегодня, в граничащие с Украиной страны ЕС.

«Европейская комиссия <...> пришла к выводу, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, рыночные перекосы в 5 государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли», — говорится в сообщении.

Украина, в свою очередь, обязалась ввести «правовые меры», например систему лицензирования экспорта в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков цен на зерно. До принятия таких мер Киев должен контролировать экспорт зерновых. План действий украинские власти должны предоставить не позднее 18 сентября.

ЕК пообещала вместе с Украиной следить за ситуацией и в то же время воздерживаться от введения ограничений, пока принимаемые Киевом меры будут эффективными.

Ограничения распространялись на рапс, пшеницу, кукурузу и семена подсолнечника. Их ввоз запретили Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после оглашения решения ЕК заявил, что Варшава вводит с 16 сентября собственное эмбарго. «Мы стоим на страже интересов польских фермеров», — подчеркнул он (цитата по Polskie Radio 24).

Польские власти до этого предупреждали о таком сценарии, Моравецкий сказал, что Варшава не позволит «завалить себя» украинским зерном. Украина, в свою очередь, на заседании координационного совета обвинила Польшу в создании препятствий для транзита зерна, рассказывал присутствовавший на встрече высокопоставленный дипломат ЕС.

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Варшава в одностороннем порядке запретила ввоз украинской сельхозпродукции 15 апреля, объяснив это защитой польского сельскохозяйственного сектора. Следом этот запрет ввели Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Еврокомиссия одобрила эти ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября призвал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standard призвал поддержать Украину в экспорте зерна. «В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с 2 до 4 млн т. Поэтому Румыния вложила значительные средства в порты на Дунае и Констанце (румынский порт в Черном море. — РБК)», — отметил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
зерно Еврокомиссия Украина экспорт Польша Румыния Болгария Венгрия Словакия
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